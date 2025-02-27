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Когда асфальт заканчивается, российские машины только набирают скорость — и за границей их уважают

Авто

Российские автомобили редко становятся популярными за рубежом, как, например, японские или немецкие марки. Однако некоторые модели вызывают у иностранцев неподдельный восторг и уважение. Речь идет не только о легендарных советских "Жигулях" или представительских "Чайках".

Lada Niva Sport
Фото: За рулем is licensed under Free More info
Lada Niva Sport

Несмотря на многочисленные трудности, российский автопром периодически радует отличными и порой весьма оригинальными автомобилями. Особенно впечатляют зарубежных автолюбителей отечественные внедорожники. По их мнению, эти машины невероятно прочны, эффективны и, что немаловажно, доступны по цене.

Представляем пять российских автомобилей, которые не оставляют равнодушными иностранных ценителей техники. Эти модели чрезвычайно практичны, ведь они созданы для суровых зим и сложного ландшафта. Иностранцы отмечают, что эти машины "выглядят неуклюже, порой даже устрашающе", но "легко преодолевают камни, снега и болота", а "управлять ими — настоящее удовольствие".

1. Атон Импульс Викинг 29031

Для жителей отдаленных районов Сибири выбор надежного внедорожника — вопрос выживания. Aton Impulse Viking 29031 разработан специально для того, чтобы его владельцы могли избежать необходимости вызывать дорогостоящий спасательный вертолет в экстренных ситуациях. Этот автомобиль способен преодолевать замерзшую тундру, густые заросли, разлившиеся реки и глубокие озера.

"Викинг" — это одновременно автомобиль и лодка: его водонепроницаемый корпус позволяет плавать благодаря водомету и вращению колес. Это делает его незаменимым как для спасательных операций, так и для любителей рыбалки — можно ловить рыбу прямо из багажника или через люк на крыше.

Производится этот вездеход в Набережных Челнах. Хотя в его конструкции использованы компоненты от микроавтобусов и фургонов Ford (включая двигатели и трансмиссию), разработан он отечественными энтузиастами — бывшими сотрудниками КАМАЗа, некоторые из которых участвовали в создании гоночных грузовиков для ралли.

2. Вездеходы Трэкол

Трэкол — это серьезные шестиколесные грузовики-внедорожники, которые впечатляют своей проходимостью. Компания разработала собственные шины сверхнизкого давления, способные выдерживать экстремальные погодные условия и минимизировать повреждение почвы.

Благодаря этим шинам массивные Трэколы легко преодолевают грязь, снег и болота. Их используют не только в гражданских целях, но и в спасательных операциях, где требуется высокая проходимость и надежность.

3. Лада 4x4 (Нива)

Легендарная Лада 4x4, известная за рубежом как Нива, давно завоевала сердца автолюбителей по всему миру. Ее компактные размеры, простота конструкции и выдающаяся проходимость делают ее идеальным выбором для тех, кто ценит надежность и функциональность.

Нива успешно используется в самых разных условиях — от городских улиц до сельской местности, горных троп и лесных дорог. Ее универсальность и доступная цена делают ее привлекательной для широкого круга покупателей.

4. УАЗ Хантер

УАЗ Хантер — это современная интерпретация классического советского внедорожника. Он сочетает в себе ретро-дизайн и современные технологии, предлагая отличную проходимость и выносливость.

Хантер особенно популярен среди любителей активного отдыха и экстремальных путешествий. Его прочная конструкция и способность преодолевать сложные маршруты делают его надежным спутником в любых приключениях.

5. Шерп

Шерп — уникальный вездеход, способный передвигаться по самым труднодоступным местам. Его огромные колеса и герметичный корпус позволяют ему плавать, преодолевать ледяные преграды и даже взбираться на небольшие препятствия.

Этот вездеход привлекает внимание не только своей необычной внешностью, но и выдающимися техническими характеристиками. Он используется в экспедициях, спасательных операциях и просто для развлечения тех, кто ищет острых ощущений.

Эти российские автомобили демонстрируют, что отечественный автопром способен создавать уникальные и востребованные модели, способные удивлять и радовать автолюбителей по всему миру.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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