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Водители придумали хитрые схемы, чтобы штрафы не приходили — как это возможно

2:59
Авто

Количество дорожных камер растет, а вместе с ним и число штрафов, которые получают водители. Некоторые автовладельцы, не желая оплачивать "письма счастья", придумывают полулегальные способы уклонения от наказания. Однако такие хитрости не остаются незамеченными, и рано или поздно нарушителей настигает закон.

Полицейская машина в России
Фото: commons.wikimedia.org by Николай Сидоров, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Полицейская машина в России

Фиктивная продажа автомобиля

Один из популярных способов избежать штрафов — фиктивная продажа машины. Водитель оформляет поддельный договор купли-продажи и сообщает в ГИБДД, что авто ему больше не принадлежит. После этого транспортное средство снимается с учета, исчезая из реестра. Таким образом, на него больше не приходят штрафы с дорожных камер.

Однако у этого метода есть очевидный минус: если автомобиль окажется замешанным в ДТП или преступлении, "бывший" владелец может столкнуться с серьезными проблемами.

Регистрация авто на фирмы-однодневки

Некоторые недобросовестные водители регистрируют свои машины на специально созданные компании-однодневки. Как только на такую фирму накапливается большое количество штрафов и налогов, ее закрывают и переносят все активы на новую. Закон не предусматривает переноса долгов на следующую организацию, поэтому штрафы просто аннулируются.

Но этот способ также несет риски. Если схема вскроется, владельцу грозит не только аннулирование регистрации транспортного средства, но и ответственность за мошенничество.

Скрытие номерных знаков

Один из самых распространенных методов — создание помех для работы камер. Некоторые модели автомобилей позволяют частично закрыть номер, например, фаркопом. В результате камера фиксирует нарушение, но не может распознать регистрационный знак.

Однако использование таких приемов грозит серьезными последствиями: штраф до 5 тысяч рублей или даже лишение водительских прав.

"Стирание" номеров

Еще один способ скрыться от камер — искусственное состаривание номерного знака. С помощью пескоструйного оборудования или химических реагентов цифры и буквы стираются, становясь невидимыми для систем фиксации. Визуально номер может выглядеть старым, но в реальности его специально делают нечитаемым.

В ГИБДД предупреждают, что подобные действия незаконны. Если инспекторы ДПС заметят подделку, водителю грозит не только штраф, но и лишение прав, а в некоторых случаях — уголовная ответственность.

Стоит ли игра свеч

Все эти методы могут дать временный эффект, но рано или поздно водители, использующие такие хитрости, оказываются в поле зрения правоохранительных органов. Вместо того чтобы искать лазейки, лучше следить за соблюдением ПДД и избегать штрафов законными способами.

Уточнения

Штраф (от нем. die Strafe) — узаконенное наказание за правонарушение.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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