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Ваш бывший шлёт вам письма счастья? ГИБДД явно не в курсе, что вы расстались с автомобилем

3:18
Авто

Получение штрафов после продажи автомобиля — ситуация неприятная, но, к сожалению, распространенная. Разберемся, почему так происходит и как защитить себя от подобных проблем.

Покупка автомобиля
Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Покупка автомобиля

Почему приходят штрафы после продажи автомобиля

Согласно законодательству РФ, новый владелец обязан зарегистрировать приобретенный автомобиль на свое имя в течение 10 дней с момента заключения договора купли-продажи. Однако до фактического переоформления все штрафы за нарушения, зафиксированные камерами автоматической фиксации, будут приходить на имя предыдущего собственника.

Это связано с тем, что в базе данных ГИБДД информация о владельце обновляется только после официальной регистрации транспортного средства на нового хозяина.

Как избежать получения чужих штрафов

Чтобы защитить себя от неприятностей, связанных с получением штрафов за проданный автомобиль, рекомендуется:

  1. Своевременно уведомить ГИБДД о продаже. После заключения договора купли-продажи подайте заявление о прекращении регистрации транспортного средства в связи с его отчуждением. Это можно сделать лично в подразделении ГИБДД или через портал госуслуг.

  2. Проверять статус регистрации автомобиля. Убедитесь, что новый владелец зарегистрировал автомобиль на свое имя. Это можно сделать, обратившись в ГИБДД или воспользовавшись онлайн-сервисами проверки регистрации транспортных средств.

  3. Сохранять копии всех документов. Храните копии договора купли-продажи и заявления о прекращении регистрации. Эти документы могут понадобиться в случае возникновения споров или необходимости обжалования штрафов.

Что делать, если штраф уже пришел

Если вы получили уведомление о штрафе за нарушение, совершенное после продажи автомобиля:

  1. Соберите доказательства. Подготовьте копии договора купли-продажи и заявления о прекращении регистрации, подтверждающие факт передачи автомобиля новому владельцу.

  2. Обратитесь в ГИБДД. Предоставьте собранные документы в подразделение ГИБДД, выдавшее постановление о штрафе, с просьбой аннулировать его в связи с продажей автомобиля.

  3. Подайте жалобу в суд. Если ГИБДД отказывает в отмене штрафа, вы имеете право обратиться в суд с иском об оспаривании постановления, приложив все необходимые доказательства.

Важно действовать оперативно, поскольку на обжалование постановления о штрафе отводится 10 дней с момента его получения.

Как предотвратить проблемы в будущем

Чтобы избежать подобных ситуаций в будущем:

  • Прекращайте регистрацию сразу после продажи. Не полагайтесь на добросовестность покупателя в вопросе переоформления автомобиля.

  • Используйте безопасные способы продажи. Рассмотрите возможность продажи автомобиля через официальные дилерские центры или трейд-ин, где процесс переоформления контролируется профессионалами.

Соблюдение этих рекомендаций поможет вам избежать неприятностей, связанных с получением чужих штрафов после продажи автомобиля.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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