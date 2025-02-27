Ваш бывший шлёт вам письма счастья? ГИБДД явно не в курсе, что вы расстались с автомобилем

Получение штрафов после продажи автомобиля — ситуация неприятная, но, к сожалению, распространенная. Разберемся, почему так происходит и как защитить себя от подобных проблем.
Согласно законодательству РФ, новый владелец обязан зарегистрировать приобретенный автомобиль на свое имя в течение 10 дней с момента заключения договора купли-продажи. Однако до фактического переоформления все штрафы за нарушения, зафиксированные камерами автоматической фиксации, будут приходить на имя предыдущего собственника.
Это связано с тем, что в базе данных ГИБДД информация о владельце обновляется только после официальной регистрации транспортного средства на нового хозяина.
Чтобы защитить себя от неприятностей, связанных с получением штрафов за проданный автомобиль, рекомендуется:
Своевременно уведомить ГИБДД о продаже. После заключения договора купли-продажи подайте заявление о прекращении регистрации транспортного средства в связи с его отчуждением. Это можно сделать лично в подразделении ГИБДД или через портал госуслуг.
Проверять статус регистрации автомобиля. Убедитесь, что новый владелец зарегистрировал автомобиль на свое имя. Это можно сделать, обратившись в ГИБДД или воспользовавшись онлайн-сервисами проверки регистрации транспортных средств.
Сохранять копии всех документов. Храните копии договора купли-продажи и заявления о прекращении регистрации. Эти документы могут понадобиться в случае возникновения споров или необходимости обжалования штрафов.
Если вы получили уведомление о штрафе за нарушение, совершенное после продажи автомобиля:
Соберите доказательства. Подготовьте копии договора купли-продажи и заявления о прекращении регистрации, подтверждающие факт передачи автомобиля новому владельцу.
Обратитесь в ГИБДД. Предоставьте собранные документы в подразделение ГИБДД, выдавшее постановление о штрафе, с просьбой аннулировать его в связи с продажей автомобиля.
Подайте жалобу в суд. Если ГИБДД отказывает в отмене штрафа, вы имеете право обратиться в суд с иском об оспаривании постановления, приложив все необходимые доказательства.
Важно действовать оперативно, поскольку на обжалование постановления о штрафе отводится 10 дней с момента его получения.
Чтобы избежать подобных ситуаций в будущем:
Прекращайте регистрацию сразу после продажи. Не полагайтесь на добросовестность покупателя в вопросе переоформления автомобиля.
Используйте безопасные способы продажи. Рассмотрите возможность продажи автомобиля через официальные дилерские центры или трейд-ин, где процесс переоформления контролируется профессионалами.
Соблюдение этих рекомендаций поможет вам избежать неприятностей, связанных с получением чужих штрафов после продажи автомобиля.
Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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