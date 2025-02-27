Ваш бывший шлёт вам письма счастья? ГИБДД явно не в курсе, что вы расстались с автомобилем

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Получение штрафов после продажи автомобиля — ситуация неприятная, но, к сожалению, распространенная. Разберемся, почему так происходит и как защитить себя от подобных проблем.

Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Покупка автомобиля

Почему приходят штрафы после продажи автомобиля

Согласно законодательству РФ, новый владелец обязан зарегистрировать приобретенный автомобиль на свое имя в течение 10 дней с момента заключения договора купли-продажи. Однако до фактического переоформления все штрафы за нарушения, зафиксированные камерами автоматической фиксации, будут приходить на имя предыдущего собственника.

Это связано с тем, что в базе данных ГИБДД информация о владельце обновляется только после официальной регистрации транспортного средства на нового хозяина.

Как избежать получения чужих штрафов

Чтобы защитить себя от неприятностей, связанных с получением штрафов за проданный автомобиль, рекомендуется:

Своевременно уведомить ГИБДД о продаже. После заключения договора купли-продажи подайте заявление о прекращении регистрации транспортного средства в связи с его отчуждением. Это можно сделать лично в подразделении ГИБДД или через портал госуслуг. Проверять статус регистрации автомобиля. Убедитесь, что новый владелец зарегистрировал автомобиль на свое имя. Это можно сделать, обратившись в ГИБДД или воспользовавшись онлайн-сервисами проверки регистрации транспортных средств. Сохранять копии всех документов. Храните копии договора купли-продажи и заявления о прекращении регистрации. Эти документы могут понадобиться в случае возникновения споров или необходимости обжалования штрафов.

Что делать, если штраф уже пришел

Если вы получили уведомление о штрафе за нарушение, совершенное после продажи автомобиля:

Соберите доказательства. Подготовьте копии договора купли-продажи и заявления о прекращении регистрации, подтверждающие факт передачи автомобиля новому владельцу. Обратитесь в ГИБДД. Предоставьте собранные документы в подразделение ГИБДД, выдавшее постановление о штрафе, с просьбой аннулировать его в связи с продажей автомобиля. Подайте жалобу в суд. Если ГИБДД отказывает в отмене штрафа, вы имеете право обратиться в суд с иском об оспаривании постановления, приложив все необходимые доказательства.

Важно действовать оперативно, поскольку на обжалование постановления о штрафе отводится 10 дней с момента его получения.

Как предотвратить проблемы в будущем

Чтобы избежать подобных ситуаций в будущем:

Прекращайте регистрацию сразу после продажи. Не полагайтесь на добросовестность покупателя в вопросе переоформления автомобиля.

Используйте безопасные способы продажи. Рассмотрите возможность продажи автомобиля через официальные дилерские центры или трейд-ин, где процесс переоформления контролируется профессионалами.

Соблюдение этих рекомендаций поможет вам избежать неприятностей, связанных с получением чужих штрафов после продажи автомобиля.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

