Эти Lamborghini не для гонок: узнайте, как суперкары помогают полиции Италии

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Когда речь идёт о высоких скоростях и надёжности, Lamborghini оказывается не только на гоночных трассах, но и на службе закона. Уже более 20 лет компания поставляет автомобили для итальянской государственной полиции, помогая оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации. Помимо этого, сотрудничество стало и отличным способом повысить узнаваемость бренда.

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Полицейские нуждаются в мощных и быстрых машинах, способных за считаные секунды разгоняться до максимальных скоростей. Особенно это важно при транспортировке донорских органов. На сегодняшний день автопарк полиции пополнился шестью высокопроизводительными Lamborghini, на которых было совершено более 200 перевозок.

"Наши суперкары способны значительно помочь в критических ситуациях, — утверждает директор по маркетингу и продажам Lamborghini Федерико Фоскини. — Мы осознаем нашу корпоративную и социальную ответственность перед обществом и страной".

Сотрудничество стартовало в 2004 году с передачи полиции элегантного Lamborghini Gallardo 510-4. Этот двухместный V10 был оснащён системой распознавания номеров и возможностью передачи данных в реальном времени. Уже в 2005 году появился второй автомобиль, в котором был установлен холодильный отсек для транспортировки органов.

В 2008 году на смену первым автомобилям пришёл Gallardo LP 560-4 с более мощным 5,2-литровым двигателем и максимальной скоростью 325 км/ч. В переднем багажнике предусмотрели холодильник для органов, а в салоне разместили дефибриллятор для экстренных случаев. Этот автомобиль стал незаменимым помощником на трассе Салерно-Реджо-Калабрия.

В 2014 году Lamborghini передала полиции первый Huracán LP 610-4, а в 2017 году — второй. Преемник Gallardo получил модернизированные фары, что улучшило видимость, и разгонялся до 325 км/ч. В феврале 2023 года один из этих автомобилей спас жизнь 57-летней женщине, оперативно доставив почку из больницы Л'Акуилы в Турин.

Последнее поступление в автопарк произошло в 2023 году — полиция получила Lamborghini Urus Performante. Разработанный в Сант'Агата-Болоньезе, этот внедорожник сочетает фирменный стиль и функциональность: мощный двухтурбинный V8, защищённый оружейный ящик, дефибриллятор, складная панель для сообщений и, конечно, холодильник для органов.

"Каждая новая модель Lamborghini расширяет границы технологий", — подчёркивает Фоскини. Это касается и спецавтомобилей: они оснащаются новейшими разработками, помогая правоохранителям справляться с их миссией.

За два десятилетия сотрудничества Lamborghini внесла значительный вклад в работу итальянской полиции. Инновационные технологии компании стали не только инструментом престижа, но и реальной помощью в спасении жизней.

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Уточнения

Automobili Lamborghini S.p.A. (итал: Lamborghini — [lamborˈɡiːni] — Ламборги́ни) — итальянская компания, производитель дорогих спортивных автомобилей под маркой Lamborghini.

