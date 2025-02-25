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Экономил на масле, а потом смотрел на двигатель с тоской

Авто

С заменой моторного масла спешить не любят, особенно когда машина мало ездит. Однако некоторые заблуждения могут привести к серьёзным проблемам с двигателем. Разберём самые распространённые ошибки.

Моторное масло
Фото: sigaus. es by SIGAUS, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Моторное масло

Популярные мифы о масле:

  • "Если автомобиль мало ездит, масло можно менять реже"
    Масло окисляется даже при простое. Рекомендуется менять его раз в год, независимо от пробега.
  • "Нельзя смешивать масла разных брендов"
    Главное — соблюдать тип и вязкость. Если уровень упал — лучше долить подходящее масло, чем ездить "на сухом".
  • "Если масло потемнело, его срочно нужно менять"
    Тёмный цвет — не показатель. Важнее следовать рекомендациям производителя.
  • "Производители просто хотят заработать на частой замене масла"
    Старая смазка теряет свои свойства, увеличивает износ двигателя и снижает ресурс мотора.
  • "Если уровень на нижней отметке щупа, это не страшно"
    Чем меньше масла, тем выше риск масляного голодания и дорогостоящего ремонта.

Экономия на моторном масле — это риск для двигателя. Следуйте регламенту, меняйте масло по пробегу или раз в год, и ваш мотор прослужит дольше.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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