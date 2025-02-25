С заменой моторного масла спешить не любят, особенно когда машина мало ездит. Однако некоторые заблуждения могут привести к серьёзным проблемам с двигателем. Разберём самые распространённые ошибки.
Популярные мифы о масле:
Экономия на моторном масле — это риск для двигателя. Следуйте регламенту, меняйте масло по пробегу или раз в год, и ваш мотор прослужит дольше.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Яйцо — один из главных продуктов, которые дополняют здоровое питание, ведь оно содержит большое количество белков, жиров и углеводов, которые наполняют организм энергией.