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Как выбрать автосервис, где диагностика действительно качественная

1:13
Авто

Поиск квалифицированного специалиста по диагностике автомобилей — непростая задача. Особенно важно выбрать сервис, который подойдёт как для современных, так и для старых авто.

Автомеханик осматривает машину
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Автомеханик осматривает машину

Какие бывают виды диагностики?:

  • Экспресс-диагностика — часто проводится бесплатно при ремонте или замене масла.
  • Диагностика отдельных систем — проверка тормозов, двигателя, кондиционера, КПП и других узлов.
  • Комплексная диагностика — включает не менее 50 пунктов, охватывая все ключевые системы автомобиля.

На что обратить внимание при выборе автосервиса?:

  1. Оборудование - наличие вибростенда и компьютерных сканеров.
  2. Опыт специалистов - важно не только оборудование, но и навыки диагноста.
  3. Диапазон цен - стоимость диагностики варьируется от 500 до 4000 рублей.
  4. Время диагностики - от 30 до 60 минут, но может быть дольше при разборке узлов.

Выбирая СТО, уточняйте, какие системы будут проверены и что входит в диагностическую карту. Это поможет избежать ненужных расходов и получить качественное обслуживание.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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