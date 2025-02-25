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Когда инспектор заглядывает в багажник, но не находит ничего интересного

1:07
Авто

Досмотр автомобиля — неприятная процедура, с которой не хочет сталкиваться ни один водитель. Однако в некоторых ситуациях инспектор ДПС имеет полное право потребовать открыть багажник.

багажник
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
багажник

Когда досмотр законен

Согласно Закону о полиции, полицейские могут проводить визуальный осмотр автомобиля без понятых и без оформления протокола. В этом случае водитель сам открывает багажник, двери и бардачок. Однако если водитель отказывается, инспектор может начать официальный досмотр (статья 27.9 КоАП РФ). Для этого он обязан:

  • Пригласить двух свидетелей (или вести запись на нагрудную камеру).
  • Оформить протокол с подробным описанием найденных предметов.
  • Не прикасаться к вещам без участия понятых.

Когда досмотр незаконен

Если сотрудник ГИБДД требует открыть багажник без оснований, без свидетелей и без протокола, это нарушение закона. В такой ситуации водитель вправе зафиксировать процесс на видео и подать жалобу.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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