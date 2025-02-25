Когда инспектор заглядывает в багажник, но не находит ничего интересного

Досмотр автомобиля — неприятная процедура, с которой не хочет сталкиваться ни один водитель. Однако в некоторых ситуациях инспектор ДПС имеет полное право потребовать открыть багажник.
Согласно Закону о полиции, полицейские могут проводить визуальный осмотр автомобиля без понятых и без оформления протокола. В этом случае водитель сам открывает багажник, двери и бардачок. Однако если водитель отказывается, инспектор может начать официальный досмотр (статья 27.9 КоАП РФ). Для этого он обязан:
Если сотрудник ГИБДД требует открыть багажник без оснований, без свидетелей и без протокола, это нарушение закона. В такой ситуации водитель вправе зафиксировать процесс на видео и подать жалобу.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Яйцо — один из главных продуктов, которые дополняют здоровое питание, ведь оно содержит большое количество белков, жиров и углеводов, которые наполняют организм энергией.