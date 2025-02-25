Корейцы делают машины лучше, чем суши, но лучше ли они японцев

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Перед покупкой автомобиля водители часто задумываются, какие машины лучше — японские или корейские. Обе страны выпускают надежные авто, но у каждой есть свои плюсы и минусы.

Фото: commons.wikimedia.org by Elise240SX, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Toyota Avalon

Надежность и ресурс двигателя

Японские автопроизводители, такие как Toyota, Honda, Mitsubishi, Subaru, Mazda и Nissan, уже десятилетиями подтверждают репутацию надежных брендов. Корейские Kia и Hyundai также значительно улучшили качество своих автомобилей, но многие их двигатели — модификации японских моторов Mitsubishi. Например, 2,0-литровый G4KD/G4NA на Hyundai Tucson и Kia Sportage менее долговечен, чем его прототип 4B11 от Mitsubishi.

Трансмиссия и коробки передач

Здесь корейские авто могут даже выигрывать. В то время как японцы массово переходят на вариаторы, Kia и Hyundai сохранили классические автоматы, которые имеют долгий ресурс и реже требуют ремонта.

Коррозийная стойкость кузова

Японские автомобили оцинкованы, что исключает появление ржавчины даже после 10 лет эксплуатации. В то время как у корейских машин кузов быстрее подвержен коррозии, особенно в суровых климатических условиях.

Технологичность и оснащение

По уровню технологий корейцы сравнялись с японцами. Hyundai и Kia предлагают современные мультимедийные системы, адаптивные круиз-контроли и электронные ассистенты, а некоторые их решения даже превосходят японские аналоги.

Если вам важны максимальная надежность и долговечность, выбирайте японцев. Если нужен комфорт, оснащение и неприхотливый "автомат", корейцы — отличный вариант.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

