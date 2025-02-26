Штрафы не успевают за ними: гиперкары, которые разгоняются быстрее, чем вы моргнёте

4:10 Your browser does not support the audio element. Авто

В мире автоспорта скорость всегда была главным показателем превосходства. Современные технологии и инженерные решения позволили создать автомобили, способные развивать невероятные скорости, ранее доступные лишь гоночным болидам.

Фото: commons.wikimedia.org by Alexander Migl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ McLaren Speedtail

Представляем вашему вниманию список из десяти самых быстрых серийных автомобилей, которые поражают своими характеристиками и дизайном.

1. Koenigsegg Jesko Absolut

Шведский гиперкар Koenigsegg Jesko Absolut способен развивать скорость до 531 км/ч. Его аэродинамический дизайн и мощный двигатель делают его лидером в мире серийных автомобилей.

2. Bugatti Bolide

Bugatti Bolide — трековый гиперкар с максимальной скоростью свыше 499 км/ч. Оснащен четырехтурбинным двигателем W16 объемом 8 литров и мощностью 1825 л.с. Однако для достижения таких показателей требуется специальное топливо — 110-й бензин.

3. Hennessey Venom F5

Американский Hennessey Venom F5 способен разогнаться до 300 км/ч менее чем за 10 секунд, а его максимальная скорость превышает 499 км/ч. Под капотом установлен 7,4-литровый V8 с двойным турбонаддувом, развивающий 1600 л.с.

4. Chaos

Греческий гиперкар Chaos от компании SP Automotive заявляет о максимальной скорости в 499 км/ч. Это первый автомобиль из Греции, претендующий на звание одного из самых быстрых в мире.

5. SSC Tuatara

Американский SSC Tuatara оснащен 5,9-литровым V8 с двойным турбонаддувом мощностью 1750 л.с. Максимальная скорость автомобиля превышает 455 км/ч, что делает его одним из самых быстрых серийных автомобилей.

6. Bugatti Chiron Super Sport 300+

Эта версия Bugatti Chiron способна развивать скорость до 490 км/ч благодаря 8,0-литровому двигателю W16 мощностью 1600 л.с. Автомобиль был выпущен ограниченным тиражом в честь достижения рекордной скорости.

7. Rimac C Two

Хорватский электрический гиперкар Rimac C_Two обладает мощностью 1914 л.с. и максимальной скоростью 412 км/ч. Это один из самых быстрых электромобилей в мире, демонстрирующий потенциал электрических силовых установок.

8. Aston Martin Valkyrie

Британский гиперкар Aston Martin Valkyrie оснащен гибридной силовой установкой общей мощностью 1160 л.с. Максимальная скорость превышает 402 км/ч, а дизайн разработан в сотрудничестве с командой Формулы-1.

9. McLaren Speedtail

McLaren Speedtail — гибридный гиперкар с максимальной скоростью 403 км/ч. Его аэродинамический дизайн и мощность в 1070 л.с. делают его достойным представителем линейки McLaren.

10. Tesla Roadster (2022)

Обновленный Tesla Roadster обещает максимальную скорость свыше 400 км/ч и разгон до 100 км/ч менее чем за 2 секунды. Это амбициозный проект, который может изменить представление о возможностях электрических спорткаров.

Эти автомобили не только демонстрируют выдающиеся скоростные характеристики, но и являются воплощением инженерного искусства и современных технологий, устанавливая новые стандарты в мире автоспорта.

Уточнения

Суперка́р (от англ. super — «сверх» и car — «автомобиль») — условно выделяемый подкласс (верхний сегмент) более широкого класса спортивных автомобилей.

