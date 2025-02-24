Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эти продукты я ем каждый день — и забыл про усталость и простуды
Пока соседи только сажают, вы уже будете есть молодую картошку
Неудачное удаление зуба обошлось пермской стоматологии в 53 тысячи рублей
Теплица как инвестиция: преимущества и доход от собственного урожая
Быстро разморозить тесто без микроволновки? Этот метод вас удивит
Двигатели нового поколения: задиры идут в комплекте
Чем опасны обычные стиральные порошки: 6 признаков, которые нельзя игнорировать
Кошки разговаривают с людьми по-своему — что значат эти звуки
Усики, которые меняют мир: откройте тайну сверхчувствительных комариных датчиков

Специальный бензин с присадками: реальная польза или развод

1:21
Авто

В условиях резкого роста цен на бензин в России многие водители начали переходить на АИ-92 вместо АИ-95, рассчитывая сэкономить. Однако существует немало заблуждений по поводу этих видов топлива.

АЗС
Фото: Freepik by Designed by Freepik
АЗС

Октановое число и качество бензина — не одно и то же

Многие считают, что АИ-92 — это низкокачественное топливо, а АИ-95 — наоборот. Однако октановое число определяет устойчивость топлива к детонации, а не его качество.

Моющие присадки — это не вред, а польза

Некоторые водители боятся использовать специальные виды бензина (например, G-Drive, ЭКТО или Пульсар), опасаясь вреда для двигателя. Однако такие топливные присадки помогают очищать систему впрыска и снижать образование нагара.

Почему автопроизводители рекомендуют АИ-95

Есть миф, что автопроизводители советуют АИ-95 исключительно ради продаж дорогого топлива. На самом деле, мировые стандарты изменились, и АИ-92 постепенно исчезает с рынка. В России многие автомобили адаптированы к 92-му бензину, но если в руководстве указано АИ-95, лучше не рисковать и не экономить на топливе.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Очень мощный источник энергии: Казахстан строит атомную электростанцию
Наука и техника
Очень мощный источник энергии: Казахстан строит атомную электростанцию Аудио 
Куда направляетесь? Если ответите неправильно, беседа с ГИБДД может затянуться
Авто
Куда направляетесь? Если ответите неправильно, беседа с ГИБДД может затянуться Аудио 
Ешьте яйца только так: самый безопасный и полезный способ приготовления
Здоровье
Ешьте яйца только так: самый безопасный и полезный способ приготовления Аудио 
Популярное
Куда направляетесь? Если ответите неправильно, беседа с ГИБДД может затянуться

Инспекторы ГИБДД часто спрашивают водителей о пункте назначения. Узнайте, зачем они это делают и как правильно реагировать, чтобы избежать неприятностей.

Куда направляетесь? Если ответите неправильно, беседа с ГИБДД может затянуться
Как проверить воду из-под крана без лаборатории — 3 простых способа
Как проверить воду из-под крана без лаборатории — 3 простых способа
В каком виде лучше есть яйца, чтобы получить из них максимальную пользу?
Крема, которые не работают: какие антивозрастные средства вас разочаруют
Беспилотники врага обречены: новейший Панцирь-СМД-Е даст фору американскому Patriot Дмитрий Плотников Курская область: честный рассказ от спецкора Pravda.Ru Дарья Асламова Лавров, возможно, всё же договорился с турками по базам в Сирии Любовь Степушова
Россия рассматривает возможность восстановления промысла осетровых в Азовском море
В египетской гробнице археологи обнаружили мумию с двумя золотыми языками
Двигатель ещё не проснулся, а вы уже заставляете его работать — не удивляйтесь, если он будет вялым и капризным
Двигатель ещё не проснулся, а вы уже заставляете его работать — не удивляйтесь, если он будет вялым и капризным
Последние материалы
Эти продукты я ем каждый день — и забыл про усталость и простуды
Пока соседи только сажают, вы уже будете есть молодую картошку
Неудачное удаление зуба обошлось пермской стоматологии в 53 тысячи рублей
Специальный бензин с присадками: реальная польза или развод
Теплица как инвестиция: преимущества и доход от собственного урожая
Быстро разморозить тесто без микроволновки? Этот метод вас удивит
Двигатели нового поколения: задиры идут в комплекте
Чем опасны обычные стиральные порошки: 6 признаков, которые нельзя игнорировать
Кошки разговаривают с людьми по-своему — что значат эти звуки
Усики, которые меняют мир: откройте тайну сверхчувствительных комариных датчиков
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.