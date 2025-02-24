Специальный бензин с присадками: реальная польза или развод

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В условиях резкого роста цен на бензин в России многие водители начали переходить на АИ-92 вместо АИ-95, рассчитывая сэкономить. Однако существует немало заблуждений по поводу этих видов топлива.

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Октановое число и качество бензина — не одно и то же

Многие считают, что АИ-92 — это низкокачественное топливо, а АИ-95 — наоборот. Однако октановое число определяет устойчивость топлива к детонации, а не его качество.

Моющие присадки — это не вред, а польза

Некоторые водители боятся использовать специальные виды бензина (например, G-Drive, ЭКТО или Пульсар), опасаясь вреда для двигателя. Однако такие топливные присадки помогают очищать систему впрыска и снижать образование нагара.

Почему автопроизводители рекомендуют АИ-95

Есть миф, что автопроизводители советуют АИ-95 исключительно ради продаж дорогого топлива. На самом деле, мировые стандарты изменились, и АИ-92 постепенно исчезает с рынка. В России многие автомобили адаптированы к 92-му бензину, но если в руководстве указано АИ-95, лучше не рисковать и не экономить на топливе.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

