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Остаточный алкоголь — ваш враг: рассказываем, когда можно садиться за руль без риска

1:44
Авто

Задумывались ли вы, сколько времени нужно, чтобы после употребления алкоголя безопасно сесть за руль? Этот вопрос особенно актуален в преддверии праздников, когда застолья сопровождаются спиртными напитками. 

Алкоголь
Фото: Freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Алкоголь

Допустимая норма алкоголя

В России законодательство устанавливает, что водитель не должен управлять автомобилем, если концентрация алкоголя в организме превышает 0,16 миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха. Превышение этой нормы может привести к серьезным правовым последствиям.

Время выведения алкоголя из организма

Скорость выведения алкоголя зависит от множества факторов, включая количество выпитого, крепость напитка, массу тела и индивидуальные особенности метаболизма. В среднем, организму требуется от 12 до 14 часов для полного расщепления и выведения алкоголя. Однако для полной уверенности и безопасности рекомендуется воздержаться от вождения в течение суток после употребления спиртного.

Рекомендации для ускорения выведения алкоголя

Чтобы помочь организму быстрее справиться с алкоголем, специалисты советуют:

  • Перед застольем: совершить прогулку на свежем воздухе и плотно поесть.

  • Во время праздника: употреблять достаточное количество воды и сочетать прием алкоголя с жирной пищей, что может замедлить всасывание спирта.

  • После мероприятия: обеспечить себе полноценный отдых, принять контрастный душ и снова выйти на прогулку.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете снизить концентрацию алкоголя в организме и повысить безопасность на дороге.

Уточнения

Алкого́ль (от араб. الكحل‎, эль-кюхль — «сурьма» через лат. alcohol, в средневековой латыни этим словом обозначали порошки, дистиллированную воду) — в русском языке выступает как синоним для этанола (а также других спиртов) и алкогольных напитков (то есть напитков, содержащих этиловый спирт в существенных концентрациях).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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