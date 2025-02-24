Хотел сэкономить на масле — теперь работай на ремонт двигателя

1:05 Your browser does not support the audio element. Авто

За последние полгода в России участились случаи отказов автомобильных двигателей, причиной которых стало использование поддельных моторных масел. Об этом сообщил технический директор сети автосервисов "Fit Service" Алексей Рузанов.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain масло

По его словам, с начала 2023 года число ремонтов двигателей выросло на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Водители часто приобретают контрафактные масла, пытаясь сэкономить, но в результате рискуют попасть на дорогостоящий ремонт.

Эксперт также отметил, что объем поддельных технических жидкостей и автозапчастей на рынке неуклонно растет. В 2022 году, по данным аналитического агентства Gruzdev Analyze, доля контрафактных запчастей составила 28%.

Как избежать подделки?:

Покупать масло только у проверенных продавцов.

Обращать внимание на качество упаковки и наличие защитных элементов.

Проверять продукт по каталогу производителя.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

