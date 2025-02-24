5 надежных двигателей кроссоверов: какие моторы переживут 400 000 км

1:41 Your browser does not support the audio element. Авто

При выборе кроссовера с пробегом важно обращать внимание на надёжность его двигателя. Некоторые моторы способны без капитального ремонта преодолеть более 400 000 километров, тогда как другие начинают требовать серьёзного ремонта уже после 200 000 км.

Фото: Wikipedia by OSX is licensed under Общественное достояние Nissan X-Trail

ТОП-5 лучших двигателей в этом классе:

5 место — Nissan MR20 (X-Trail, Qashqai)

Средний ресурс: 300 000 км. Надёжный мотор, но склонен к залеганию поршневых колец, что приводит к повышенному расходу масла.

4 место — Suzuki J20A (Grand Vitara)

Средний ресурс: 350 000 км. Выдерживает большие пробеги, но после 200 000 км может появиться расход масла.

3 место — Mitsubishi 4B11 (Outlander, ASX)

Средний ресурс: 400 000 км. Практически лишён серьёзных недостатков, один из самых долговечных моторов Mitsubishi.

2 место — Toyota 1AZ (RAV4)

Средний ресурс: 450 000 км. Отличается высокой надёжностью, но требует качественного масла.

1 место — Honda R20 (CR-V)

Средний ресурс: 480 000 км. Практически не имеет слабых мест, долгожитель среди двухлитровых бензиновых двигателей.

Если нужен надёжный кроссовер с пробегом, стоит обратить внимание на модели с двигателями Honda R20 и Toyota 1AZ. Они способны прослужить дольше других без серьёзных вложений.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

