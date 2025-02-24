Литий-железо-фосфатные батареи: как Renault снижает стоимость электрокаров

Renault готовит семь новинок: от бюджетных электрокаров до спортивных Alpine

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На презентации итогов 2024 года французский автоконцерн Renault Group анонсировал планы выпуска семи новых моделей под брендами Alpine, Dacia, Mobilize и Renault к 2025 году. Среди них — три ранее неизвестные разработки, включая компактный электрокар Dacia сегмента А. Его цена, по заверениям производителя, не превысит 18 тысяч евро, что делает модель одной из самых доступных в линейке.

Фото: commons.wikimedia.org by Ivan Radic, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ RENAULT

Новинки 2025-2026: от гибридов до микроавто

В ближайшие два года компания сосредоточится на расширении электрического ассортимента. Уже в 2025 году ожидается дебют Renault 4 E-Tech Electric, спортивной fastback Alpine A390, а также микроавтомобилей Duo и Bento от подразделения Mobilize. Параллельно будут обновлены две текущие модели, включая кроссовер Austral. Для рынков с высоким спросом на гибриды подготовлены Dacia Bigster и новый SUV сегмента С, а также загадочная Renault сегмента B с редизайном и наследием классических моделей.

Особое внимание привлекла информация о возрождении культовой Twingo в 2026 году. Городской электрокар разрабатывается по упрощённой схеме: количество компонентов сокращено на 30% по сравнению с Renault 5, что снизит стоимость производства. Инженеры обещают рекордную эффективность — расход энергии составит всего 10 кВт·ч на 100 км благодаря литий-железо-фосфатным батареям.

Бюджетная Dacia: стиль и технологии

Новая электрическая Dacia, созданная на платформе AmpR Small (как у Renault 5 E-Tech), получит угловатый дизайн с акцентом на практичность. Производитель сделал ставку на увеличенную площадь остекления для лучшей освещённости салона, аэродинамические элементы (закрытые колёсные диски, боковые воздуховоды) и минималистичный интерьер. Разработка модели заняла всего 16 месяцев, что подчёркивает скорость адаптации компании к запросам рынка.

Основные особенности новинок:

Доступность — цена Dacia ниже 18 тыс. евро;

Эффективность — Twingo с расходом 10 кВт·ч/100 км;

Упрощённое производство — на 30% меньше деталей у новой Twingo;

Разнообразие — от микроавто до спортивных fastback.

Гибридные решения — обновления для рынков с низким спросом на электрокары.

Анонсы Renault Group демонстрируют стремление закрепиться в разных ценовых сегментах, сочетая инновации с экономической целесообразностью.

Уточнения

Renault Group, Группа "Рено́" - французская автомобилестроительная корпорация, основанная в 1899 году. Штаб-квартира компании находится в городе Булонь-Бийанкур, недалеко от Парижа. Входит в Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi. В списке крупнейших публичных компаний мира Forbes Global 2000 за 2022 год Renault заняла 644-е место.



