Нетрезвые за рулем: 5 ключевых признаков, на которые обращают внимание

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Нетрезвых водителей легко распознать по поведению на дороге. Они совершают типичные ошибки, которые заметны даже на расстоянии. Особое внимание сотрудники ГИБДД уделяют таким нарушениям в ночное время и по утрам, когда автомобилисты возвращаются с вечеринок.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Руки на руле

Какие признаки выдают пьяных за рулем?:

Нестабильная скорость и хаотичные маневры. Алкоголь снижает реакцию, из-за чего водитель может двигаться слишком медленно, резко перестраиваться или вилять по дороге.

Игнорирование ближнего света. В городах с хорошим освещением нетрезвые водители часто забывают включить фары, особенно если нет автоматической системы.

Ошибки на светофоре. Задержки при старте, резкие торможения или проезд за стоп-линию — распространенные ошибки нетрезвых автомобилистов.

Открытые окна в холодную погоду. Таким образом пьяные водители пытаются взбодриться и избавиться от запаха алкоголя в салоне.

Резкая смена стиля вождения. Некоторые стараются спрятаться за грузовиками или резко начинают вести себя осторожно, что также привлекает внимание инспекторов.

Что происходит после остановки

Сотрудники ГИБДД оценивают поведение водителя. Запинающаяся речь, тревожность, длительные паузы перед ответами на простые вопросы могут стать поводом для медицинского освидетельствования.

Опытные инспекторы могут определить нетрезвого водителя по совокупности факторов. Однако любые подозрения должны быть подтверждены медицинской проверкой, так как ошибки в поведении могут быть связаны не только с алкоголем, но и с усталостью или стрессом.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

