Нетрезвые за рулем: 5 ключевых признаков, на которые обращают внимание

Нетрезвых водителей легко распознать по поведению на дороге. Они совершают типичные ошибки, которые заметны даже на расстоянии. Особое внимание сотрудники ГИБДД уделяют таким нарушениям в ночное время и по утрам, когда автомобилисты возвращаются с вечеринок.
Какие признаки выдают пьяных за рулем?:
Сотрудники ГИБДД оценивают поведение водителя. Запинающаяся речь, тревожность, длительные паузы перед ответами на простые вопросы могут стать поводом для медицинского освидетельствования.
Опытные инспекторы могут определить нетрезвого водителя по совокупности факторов. Однако любые подозрения должны быть подтверждены медицинской проверкой, так как ошибки в поведении могут быть связаны не только с алкоголем, но и с усталостью или стрессом.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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