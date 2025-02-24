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Honda готова возобновить переговоры при смене руководства Nissan

Перспективы слияния Honda и Nissan остаются неопределёнными
3:12
Авто

Новая глава в отношениях Honda и Nissan продолжается, хотя окончательное решение о слиянии до сих пор не принято. По данным Financial Times, представители японской компании Honda намеревались возобновить переговоры, если Макото Учида покинет пост главного исполнительного директора Nissan, базирующегося в Йокогаме. Сопоставимый руководитель Honda Тошихиро Мибе объяснил это недовольством медленным темпом реструктуризации Nissan и нежеланием компании играть второстепенную роль в предполагаемом альянсе.

Former Nissan logo of Nara Nissan 20140704
Фото: commons.wikimedia.org by Tokumeigakarinoaoshima, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Former Nissan logo of Nara Nissan 20140704

Одновременно Honda начала сотрудничество с Tesla. Сообщалось, что специальная команда, в состав которой вошли бывший премьер-министр Ёсихиде Суга и экс-член совета директоров Tesla Хиро Мизуно, планировала привлечь инвестиции от компании Илона Маска для возрождения Nissan. По замыслу, Tesla должна была приобрести заводы Nissan в Йокогаме, расположенные в США, чтобы расширить национальное производство в соответствии с политикой президента Дональда Трампа.

В ответ на эту инициативу Илон Маск сообщил на платформе X (бывш. Twitter)*, что не планирует связываться с предприятиями Nissan в США. В то же время японская компания 21 февраля продемонстрировала значительный рост на Токийской фондовой бирже, закончив торговый день с показателем в 458,8 иен, что стало максимумом с начала года. Некоторые члены совета директоров Nissan, по информации Financial Times, даже предлагали рассмотреть участие компании Apple в качестве инвестора, однако из Купертино никаких комментариев не последовало.

Тайваньский технологический гигант Foxconn вновь подтвердил свою заинтересованность в сотрудничестве с Nissan, предлагая партнёрство между двумя независимыми структурами. Вместе с тем, японские власти выражали опасения по поводу тесных связей с Китаем. Интерес к сделке проявил также фонд прямых инвестиций KKR, который уже объединил под своим контролем компании Calsonic Kansei и Magneti Marelli, а некоторые американские автопроизводители, судя по всему, также оценивают перспективность такого альянса.

Финансовые трудности Nissan остаются одной из главных проблем. Именно поэтому Honda настаивала на том, чтобы именно она возглавила процесс слияния, так как компания из Йокогамы ищет партнёра с серьёзными экономическими ресурсами. Банк Mizuho Financial Group, являющийся основным кредитором, активно призывал Nissan найти финансового союзника, способного обеспечить выполнение долговых обязательств в предстоящие, по их прогнозам, непростые годы в условиях усиливающейся конкуренции со стороны Китая.

В качестве альтернативы также рассматривались варианты привлечения финансирования через частный капитал. Кроме того, Renault подтвердил свою приверженность альянсу с Nissan, но выразил желание сократить свою долю участия.

*Запрещён на территории РФ.

Уточнения

Honda Motor Co., Ltd. (яп. 本田技研工業株式会社 хонда гикэн ко:гё кабусики гайся) — японская транснациональная корпорация, основанная в 1948 году изобретателем и предпринимателем Соитиро Хондой и финансистом Такэо Фудзисавой, производитель автомобилей и мотоциклов. Honda является крупнейшим производителем мотоциклов в мире с 1959 года, достигнув 400 миллионов произведённых мотоциклов к концу 2019, а также крупнейший в мире производитель двигателей внутреннего сгорания, производящий более 14 миллионов двигателей внутреннего сгорания ежегодно. В 2001 году Honda стала вторым по величине японским производителем автомобилей. В 2015 году Honda была восьмым по величине производителем автомобилей в мире.
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Nissan Motor Co., Ltd. (яп. 日産自動車株式会社 ниссан дзидо:ся кабусикигайся) — японский автопроизводитель, один из крупнейших в мире. Компания основана в 1933 году. Штаб-квартира находится в городе Иокогама. Входит в Альянс Renault–Nissan–Mitsubishi.
 

Автор Илья Лапин
Илья Лапин — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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