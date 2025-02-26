Весной на омывайку уходит целое состояние? Эти хитрости помогут тратить меньше

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Скоро весна, а значит, дороги станут ещё грязнее – тающий снег, лужи и остатки зимних реагентов будут оседать на лобовом стекле. В этот период расход омывающей жидкости увеличивается, а вместе с ним – и траты на её покупку. Как избежать лишних расходов и продлить срок службы омывайки? Разбираемся, что влияет на её расход и как правильно ухаживать за системой стеклоомывателя.

Фото: Wikipedia by Hamedog, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ омывающая жидкость

Почему расход омывайки растёт весной

С наступлением оттепелей на дорогах появляется больше грязи, а значит, водителям приходится чаще использовать стеклоомывающую систему. Вот основные причины увеличенного расхода жидкости:

Грязь и реагенты. Остатки песко-соляных смесей и тающий снег быстро загрязняют стекло, вынуждая чаще пользоваться омывателем.

Смена температур. Днём тепло, ночью заморозки – это может привести к замерзанию форсунок и необходимости их прочистки.

Изношенные дворники. Если щётки стеклоочистителя плохо справляются со своей задачей, приходится тратить больше жидкости для достижения нужного эффекта.

Засорённые форсунки. Если омывающая жидкость распыляется неравномерно, она расходуется неэффективно.

Как выбрать качественную омывающую жидкость

Перед сменой сезона важно правильно подобрать стеклоомывайку. Некачественные жидкости могут оставлять разводы, снижать видимость и даже вредить системе омывания. Вот что стоит учитывать:

Состав. Весной лучше выбирать жидкость, которая справляется с жирной грязью и дорожной плёнкой.

Отсутствие вредных примесей. Некоторые дешёвые жидкости содержат метанол, который вреден для здоровья и может негативно сказаться на системе подачи омывайки.

Температурный диапазон. Даже в начале весны возможны заморозки, поэтому лучше выбирать состав с запасом по морозостойкости.

Один из проверенных вариантов – отечественные стеклоомыватели марки RUSEFF. Они хорошо справляются с весенней грязью, не оставляют разводов и безопасны для стекла.

Как снизить расход омывающей жидкости

Вот несколько простых шагов, которые помогут вам сэкономить на омывайке и сократить частоту её долива:

Поменяйте щётки стеклоочистителя. Изношенные дворники размазывают грязь, заставляя вас чаще пользоваться омывателем.

Регулярно очищайте форсунки. Засорённые или неправильно настроенные форсунки могут разбрызгивать жидкость неэффективно.

Своевременно очищайте стёкла вручную. Если у вас есть возможность, мойте лобовое стекло перед поездкой, чтобы не использовать омывайку.

Старайтесь парковаться в чистых местах. Это поможет избежать лишних брызг грязи на стекло, особенно во время дождя.

Не включайте омыватель в сухую погоду. Иногда водители автоматически нажимают рычаг омывания, даже если стекло можно протереть дворниками.

Соблюдая эти рекомендации, вы не только сэкономите на омывающей жидкости, но и продлите срок службы системы стеклоомывателя. Весна – время перемен, пусть ваш автомобиль будет к ним готов!

Уточнения

Жи́дкость — вещество, находящееся в жидком агрегатном состоянии, занимающем промежуточное положение между твёрдым и газообразным состояниями.

