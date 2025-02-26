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Весной на омывайку уходит целое состояние? Эти хитрости помогут тратить меньше

3:24
Авто

Скоро весна, а значит, дороги станут ещё грязнее – тающий снег, лужи и остатки зимних реагентов будут оседать на лобовом стекле. В этот период расход омывающей жидкости увеличивается, а вместе с ним – и траты на её покупку. Как избежать лишних расходов и продлить срок службы омывайки? Разбираемся, что влияет на её расход и как правильно ухаживать за системой стеклоомывателя.

омывающая жидкость
Фото: Wikipedia by Hamedog, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
омывающая жидкость

Почему расход омывайки растёт весной

С наступлением оттепелей на дорогах появляется больше грязи, а значит, водителям приходится чаще использовать стеклоомывающую систему. Вот основные причины увеличенного расхода жидкости:

  • Грязь и реагенты. Остатки песко-соляных смесей и тающий снег быстро загрязняют стекло, вынуждая чаще пользоваться омывателем.
  • Смена температур. Днём тепло, ночью заморозки – это может привести к замерзанию форсунок и необходимости их прочистки.
  • Изношенные дворники. Если щётки стеклоочистителя плохо справляются со своей задачей, приходится тратить больше жидкости для достижения нужного эффекта.
  • Засорённые форсунки. Если омывающая жидкость распыляется неравномерно, она расходуется неэффективно.

Как выбрать качественную омывающую жидкость

Перед сменой сезона важно правильно подобрать стеклоомывайку. Некачественные жидкости могут оставлять разводы, снижать видимость и даже вредить системе омывания. Вот что стоит учитывать:

  • Состав. Весной лучше выбирать жидкость, которая справляется с жирной грязью и дорожной плёнкой.
  • Отсутствие вредных примесей. Некоторые дешёвые жидкости содержат метанол, который вреден для здоровья и может негативно сказаться на системе подачи омывайки.
  • Температурный диапазон. Даже в начале весны возможны заморозки, поэтому лучше выбирать состав с запасом по морозостойкости.

Один из проверенных вариантов – отечественные стеклоомыватели марки RUSEFF. Они хорошо справляются с весенней грязью, не оставляют разводов и безопасны для стекла.

Как снизить расход омывающей жидкости

Вот несколько простых шагов, которые помогут вам сэкономить на омывайке и сократить частоту её долива:

  • Поменяйте щётки стеклоочистителя. Изношенные дворники размазывают грязь, заставляя вас чаще пользоваться омывателем.
  • Регулярно очищайте форсунки. Засорённые или неправильно настроенные форсунки могут разбрызгивать жидкость неэффективно.
  • Своевременно очищайте стёкла вручную. Если у вас есть возможность, мойте лобовое стекло перед поездкой, чтобы не использовать омывайку.
  • Старайтесь парковаться в чистых местах. Это поможет избежать лишних брызг грязи на стекло, особенно во время дождя.
  • Не включайте омыватель в сухую погоду. Иногда водители автоматически нажимают рычаг омывания, даже если стекло можно протереть дворниками.

Соблюдая эти рекомендации, вы не только сэкономите на омывающей жидкости, но и продлите срок службы системы стеклоомывателя. Весна – время перемен, пусть ваш автомобиль будет к ним готов!

Уточнения

Жи́дкость — вещество, находящееся в жидком агрегатном состоянии, занимающем промежуточное положение между твёрдым и газообразным состояниями.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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