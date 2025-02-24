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Сбер и Rambler&Co выяснили, какие опции в авто считают must-have

СберАвто и Rambler&Co изучили спрос на автотехнологии среди 55 тысяч россиян
2:10
Авто

Согласно совместному исследованию экосистемы Сбера для автовладельцев и медиахолдинга Rambler&Co, российские водители проявляют большой интерес к водородным и летающим автомобилям, несмотря на скептицизм в отношении их массового внедрения. В опросе, охватившем более 55 тыс. респондентов, выявлены ключевые тренды в восприятии инноваций.

Девушка переключает передачу
Фото: Freepik by Drazen Zigic
Девушка переключает передачу

Практичность выше инноваций

Как сообщает novostivolgograda.ru, 62% участников подтвердили, что технологии влияют на выбор машины, однако 56% заявили, что не готовы переплачивать за дополнительные опции. Лишь 26% согласны вложить до 200 тыс. рублей в модернизацию, а 6% — более 500 тыс. рублей.

В топ востребованных решений вошли:

  • системы безопасности (20%);
  • парковочные ассистенты (15%);
  • встроенная навигация (12%);
  • круиз-контроль (11%);
  • камеры кругового обзора (10%).

Эксперты СберАвто отметили, что наиболее полезными на российских дорогах оказались контроль слепых зон, автоматическое торможение (AEB) и ассистент удержания в полосе.

Осторожный оптимизм к будущему

Гибридные авто вызвали интерес у 17% респондентов, тогда как электромобили — лишь у 7%. 15% опрошенных рассматривают возможность удалённого управления машиной через приложение, но опасаются хакерских атак. Беспилотные технологии готовы использовать 11%, а 26% ждут повышения их надёжности.

Среди перспективных разработок лидируют водородные двигатели (21%) и летающие авто (17%). Дисплеи дополненной реальности и системы Face ID поддержали по 12% участников. При этом 35% респондентов сомневаются, что эти технологии станут массовыми в ближайшие годы.

Резюме

Исследование показало, что российские водители ценят практичность: безопасность и комфорт остаются приоритетами, несмотря на интерес к прорывным идеям.

Уточнения

Круиз-контроль (САПС) (англ. Cruise control, нем. Tempomat, также встречается «автоспид» и «автодрайв») — устройство, поддерживающее постоянную скорость автомобиля, автоматически прибавляя газ при снижении скорости движения и уменьшая при её увеличении, к примеру, на спусках, без участия водителя. Удобен в дальних дорогах, когда утомительно удерживать на большом протяжении времени педаль газа в одном и том же положении.
 

Автор Илья Лапин
Илья Лапин — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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