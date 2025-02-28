Навигатор встроенный или смартфон? Водители выбрали – и ответ неожиданный

1:26 Your browser does not support the audio element. Авто

Исследование "Экосистема Сбера для автолюбителей" и Rambler&Co, показало, какие технологии и функции автомобилей наиболее востребованы у водителей.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Водитель в машине

Главное — безопасность

Для каждого пятого автомобилиста (20%) системы безопасности — ключевой фактор при выборе авто.

Парковочные системы с датчиками важны для 15% опрошенных — удобно, когда маневрировать проще.

Интегрированные навигационные системы нужны 12% водителей — чтобы не отвлекаться на телефон.

Круиз-контроль ценят 11% респондентов — держит скорость и экономит силы на трассе.

Системы помощи водителю (удержание в полосе, предупреждение о столкновениях) важны для 10%.

Камеры кругового обзора набрали ту же популярность — 10% респондентов.

Подключение смартфонов к мультимедиа интересует 7% водителей.

Электромобили и гибриды — интерес есть, но не все готовы покупать

Гибридные авто интересуют 17% опрошенных, но не все готовы к покупке.

Электромобили пока привлекают только 7% водителей.

15% интересуются электрокарами, но не покупают из-за цены или нехватки моделей.

Будущее — за дистанционным управлением

15% хотели бы управлять автомобилем через мобильное приложение.

23% интересуются, но опасаются взлома и кибератак.

Уточнения

Круиз-контроль (САПС) — устройство, поддерживающее постоянную скорость автомобиля, автоматически прибавляя газ при снижении скорости движения и уменьшая при её увеличении, к примеру, на спусках, без участия водителя.



