Навигатор встроенный или смартфон? Водители выбрали – и ответ неожиданный

Исследование "Экосистема Сбера для автолюбителей" и Rambler&Co, показало, какие технологии и функции автомобилей наиболее востребованы у водителей.
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Водитель в машине
Главное — безопасность
Для каждого пятого автомобилиста (20%) системы безопасности — ключевой фактор при выборе авто.
Парковочные системы с датчиками важны для 15% опрошенных — удобно, когда маневрировать проще.
Интегрированные навигационные системы нужны 12% водителей — чтобы не отвлекаться на телефон.
Круиз-контроль ценят 11% респондентов — держит скорость и экономит силы на трассе.
Системы помощи водителю (удержание в полосе, предупреждение о столкновениях) важны для 10%.
Камеры кругового обзора набрали ту же популярность — 10% респондентов.
Подключение смартфонов к мультимедиа интересует 7% водителей.
Электромобили и гибриды — интерес есть, но не все готовы покупать
Гибридные авто интересуют 17% опрошенных, но не все готовы к покупке.
Электромобили пока привлекают только 7% водителей.
15% интересуются электрокарами, но не покупают из-за цены или нехватки моделей.
Будущее — за дистанционным управлением
15% хотели бы управлять автомобилем через мобильное приложение.
23% интересуются, но опасаются взлома и кибератак.
Уточнения
Круиз-контроль (САПС) — устройство, поддерживающее постоянную скорость автомобиля, автоматически прибавляя газ при снижении скорости движения и уменьшая при её увеличении, к примеру, на спусках, без участия водителя.