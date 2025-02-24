Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бои в Курской области: ВСУ несут крупные потери
Курск в шоке: СК расследует избиение ребенка в магазине, видео попало в сеть
Дворники примерзают к стеклу? Простая хитрость, которая спасёт зимой
Морковь по-корейски, от которой невозможно оторваться — попробуйте сами
Осторожно, алабай! В Кемерове собака нападает на людей у ресторана
Сухой шампунь: ваш лучший друг в борьбе за свежие волосы
Как массажный ролл может навредить: 3 скрытых риска, о которых вы не знали
Карты устаревают, дороги меняются, а этот навигатор всегда знает самый быстрый маршрут
Врач бьет тревогу: Неожиданные признаки проблем с поджелудочной, которые легко пропустить

Как нотариус поможет вернуть деньги даже за б/у машину, если она оказалась бракованной

Как вернуть деньги за производственный брак на автомобиле?
2:33
Авто

Для возврата средств за некачественный товар, особенно если речь идёт о дорогостоящем автомобиле, требуется грамотная подготовка доказательной базы. Как отмечают специалисты, в таких ситуациях важную роль играют нотариусы.

Автомобиль зимой
Фото: Freepik by senivpetro
Автомобиль зимой

Как сообщает сайт aif.ru, по данным за 2024 год, количество обращений за удостоверением доказательств выросло на 14% и превысило 45 тысяч случаев.

О механизме защиты прав потребителей в подобных спорах рассказала нотариус из Перми Мария Боронина. В её практике был прецедент, когда автовладелец смог взыскать компенсацию с японского производителя из-за заводского брака. По словам специалиста, клиент вправе требовать возврата денег, но для этого необходимо подтвердить нарушение технологических стандартов при производстве. Такие дела часто доходят до суда, где решающим аргументом становятся официально заверенные документы.

Одним из инструментов защиты является нотариальное действие "обеспечение доказательств". Оно позволяет зафиксировать дефекты с помощью экспертизы, результаты которой приобретают юридическую силу. Эксперт оценивает не только характер брака, но и размер ущерба, текущее состояние объекта или его стоимость. Удостоверенное заключение становится основанием для подачи иска.

В пример Боронина привела случай с владельцем японского фургона. Несмотря на то что машине было всего полгода, в её днище неоднократно появлялись отверстия. Нотариус инициировала экспертизу, предварительно уведомив дилера и страховую компанию. Специалисты выявили нарушения в процессе сушки грунтовки из-за сбоя оборудования на заводе. Это подтвердило факт производственного дефекта. После обращения в суд производитель компенсировал ущерб.

Основные этапы процедуры:

  1. Фиксация дефекта — привлечение эксперта для оценки брака;
  2. Нотариальное заверение — оформление доказательств для суда;
  3. Подача иска — требование о возврате средств или ремонте;
  4. Судебное разбирательство — рассмотрение дела с учётом экспертного заключения;
  5. Исполнение решения — получение компенсации от производителя.

Данный подход демонстрирует, как юридические инструменты помогают потребителям отстаивать свои права даже в сложных случаях.

Уточнения

Производственный брак — продукция, передача которой потребителю не допускается из-за наличия дефектов, не удовлетворяющая установленным требованиям. Слово «брак» в значении «дефект», «недоброкачественное изделие» было заимствовано в XVII веке из немецкого языка, где «brack» — «негодный товар», «лом», производное от глагола «brechen» — «ломать».
 

Автор Илья Лапин
Илья Лапин — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Новый взгляд на неандертальцев: ученые провели исследование
Наука и техника
Новый взгляд на неандертальцев: ученые провели исследование Аудио 
Перец без пикировки — меньше забот, больше урожая: и почему никто не делал так сразу
Садоводство, цветоводство
Перец без пикировки — меньше забот, больше урожая: и почему никто не делал так сразу Аудио 
Юрий Николаев в инвалидной коляске появился на шоу Малахова
Российский шоу-бизнес
Юрий Николаев в инвалидной коляске появился на шоу Малахова Аудио 
Популярное
Юрий Николаев в инвалидной коляске появился на шоу Малахова

Телеведущий Юрий Николаев в январе оказался на больничной койке из-за неудачного падения.

Юрий Николаев в инвалидной коляске появился на шоу Малахова
Забудьте про стабильный интернет, если ваш роутер стоит рядом с этим
Забудьте про стабильный интернет, если ваш роутер стоит рядом с этим
Пригожин раскрыл секрет, почему Валерия завершает карьеру после апрельского альбома
Перец без пикировки — меньше забот, больше урожая: и почему никто не делал так сразу
8000 метров к победе: новый российский УТС-800 раскрывает секреты подготовки пилотов Дмитрий Плотников Таинственная смерть в железном веке: почему эту девушку обезглавили? Игорь Буккер Зеленский выдвигает Трампу новые требования, закапывая Украину всё глубже Любовь Степушова
Зря покупал дорогую землю для рассады: оказывается, её можно сделать идеальной за 5 минут
Вероятность столкновения Бенну с Землей увеличилась
Удивительный эффект: весной подкормите смородину этим — соседи умрут от зависти
Удивительный эффект: весной подкормите смородину этим — соседи умрут от зависти
Последние материалы
Бои в Курской области: ВСУ несут крупные потери
Морковь по-корейски, от которой невозможно оторваться — попробуйте сами
Осторожно, алабай! В Кемерове собака нападает на людей у ресторана
Сухой шампунь: ваш лучший друг в борьбе за свежие волосы
Как массажный ролл может навредить: 3 скрытых риска, о которых вы не знали
Карты устаревают, дороги меняются, а этот навигатор всегда знает самый быстрый маршрут
Врач бьет тревогу: Неожиданные признаки проблем с поджелудочной, которые легко пропустить
Обмен территориями: Зеленский хочет обменять часть Курской области на украинские земли
Война с капустной мафией: рассказываем, как отбить урожай у гусениц и слизней
Орангутаны: загадочные обитатели джунглей и их удивительные секреты
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.