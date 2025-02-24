Как нотариус поможет вернуть деньги даже за б/у машину, если она оказалась бракованной

Как вернуть деньги за производственный брак на автомобиле?

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Для возврата средств за некачественный товар, особенно если речь идёт о дорогостоящем автомобиле, требуется грамотная подготовка доказательной базы. Как отмечают специалисты, в таких ситуациях важную роль играют нотариусы.

Фото: Freepik by senivpetro Автомобиль зимой

Как сообщает сайт aif.ru, по данным за 2024 год, количество обращений за удостоверением доказательств выросло на 14% и превысило 45 тысяч случаев.

О механизме защиты прав потребителей в подобных спорах рассказала нотариус из Перми Мария Боронина. В её практике был прецедент, когда автовладелец смог взыскать компенсацию с японского производителя из-за заводского брака. По словам специалиста, клиент вправе требовать возврата денег, но для этого необходимо подтвердить нарушение технологических стандартов при производстве. Такие дела часто доходят до суда, где решающим аргументом становятся официально заверенные документы.

Одним из инструментов защиты является нотариальное действие "обеспечение доказательств". Оно позволяет зафиксировать дефекты с помощью экспертизы, результаты которой приобретают юридическую силу. Эксперт оценивает не только характер брака, но и размер ущерба, текущее состояние объекта или его стоимость. Удостоверенное заключение становится основанием для подачи иска.

В пример Боронина привела случай с владельцем японского фургона. Несмотря на то что машине было всего полгода, в её днище неоднократно появлялись отверстия. Нотариус инициировала экспертизу, предварительно уведомив дилера и страховую компанию. Специалисты выявили нарушения в процессе сушки грунтовки из-за сбоя оборудования на заводе. Это подтвердило факт производственного дефекта. После обращения в суд производитель компенсировал ущерб.

Основные этапы процедуры:

Фиксация дефекта — привлечение эксперта для оценки брака; Нотариальное заверение — оформление доказательств для суда; Подача иска — требование о возврате средств или ремонте; Судебное разбирательство — рассмотрение дела с учётом экспертного заключения; Исполнение решения — получение компенсации от производителя.

Данный подход демонстрирует, как юридические инструменты помогают потребителям отстаивать свои права даже в сложных случаях.

Уточнения

Производственный брак — продукция, передача которой потребителю не допускается из-за наличия дефектов, не удовлетворяющая установленным требованиям. Слово «брак» в значении «дефект», «недоброкачественное изделие» было заимствовано в XVII веке из немецкого языка, где «brack» — «негодный товар», «лом», производное от глагола «brechen» — «ломать».



