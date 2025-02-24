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Lada Vesta на гарантии заняла второе место в опросе

Российские автовладельцы выбирают Volkswagen Polo
1:24
Авто

По результатам исследования, проведённого через телеграм-канал Autonews, свыше 2,1 тысячи российских автомобилистов определились с выбором компактного седана в ценовом сегменте до 1,7 млн рублей. Респонденты высказались в пользу подержанного Volkswagen Polo, который получил поддержку 61% участников опроса.

Volkswagen Polo Sedan
Фото: commons.wikimedia.org by Milhouse35, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Volkswagen Polo Sedan

При выборе альтернативных вариантов 23% опрошенных отдали предпочтение новой Lada Vesta на гарантии, что позволило ей занять вторую позицию в рейтинге. Третье место оказалось за Kia Pegas, поставляемым по параллельному импорту, поддержка которого составила 10%.

Небольшая группа участников, составляющая 6% опрошенных, в комментариях предлагала иные варианты. Среди предложенных моделей оказались, например, Kia K3 из Кореи, Toyota Corolla с пробегом и подержанный Skoda Rapid.

Ранее Autonews проводил аналогичный опрос, в котором пользователи оценивали корейские автомобили, поставляемые по параллельному импорту. При этом лидирующей моделью стал Hyundai Santa Fe, получивший 59% голосов, за которым последовал Hyundai Staria с 11%. Далее в рейтинге оказались KGM Rexton (6%), KGM Torres (4%) и Hyundai Custin (3%).

Уточнения

Volkswagen Polo (ˈpoːlo, рус. Фольксва́ген По́ло) — компактный автомобиль немецкого автоконцерна Volkswagen, находящийся в производстве с 1975 года. Выпускается с кузовами типа хетчбэк (Polo, Polo Coupe), седан (Derby, Polo Classic, Polo Sedan), универсал (Polo Variant) и грузопассажирский фургон (Caddy). В 2010 году был признан автомобилем года в Европе и в мире. Polo стабильно входит в десятку самых продаваемых автомобилей Европы. С 2010 года Polo производится по полному циклу на заводе Volkswagen в России под Калугой.
 

Автор Илья Лапин
Илья Лапин — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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