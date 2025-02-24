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Цены на Lada Vesta с 6-МКПП раскрыты: подробности от автосалона "Купи Ладу"

Lada Vesta: дебют с новой 6-ступенчатой механической коробкой передач и объявленные цены
1:45
Авто

АвтоВАЗ представил Lada Vesta с новой шестиступенчатой механической коробкой передач китайского производства. Как сообщил дилерский центр "Купи Ладу", трансмиссия от компании WLY будет доступна для модификаций с бензиновым двигателем 1.8 л, независимо от типа кузова. Цены на новинку варьируются от 1,78 до 2,22 млн рублей.

Седан Lada Vesta
Фото: commons.wikimedia.org by Ilya Plekhanov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Седан Lada Vesta

Доступные версии и стоимость

  • Седаны: От 1 786 500 до 1 801 500 рублей. Для сравнения: версии с вариатором стартуют с 1,6 млн.;
  • Универсалы Vesta SW: От 1,91 до 1,93 млн рублей (против 1,73-2,09 млн за модели с вариатором);
  • Кросс-версии: От 2,20 до 2,22 млн рублей, что делает их самыми дорогими в линейке.

Аналитики предполагают, что новинки будут предлагаться в комплектациях Enjoy и Techno, так как разница в цене между базовыми и топовыми вариантами минимальна.

Технические особенности

Шестиступенчатая КПП WLY рассчитана на крутящий момент до 220 Н·м и оснащена синхронизаторами на всех передачах. Для интеграции с российским двигателем инженеры АвтоВАЗа модернизировали первичный вал, картер сцепления, тросовый привод и настроили передаточные числа. В перспективе аналогичная трансмиссия появится на Lada Vesta Sport и будущей модели Iskra.

Уточнения

LADA Vesta (рус. Лада Веста) — семейство российских автомобилей среднего класса, выпускаемых АвтоВАЗом с 25 сентября 2015 года в кузове седан, и с 2017 года в кузове универсал. Головной моделью семейства является седан, носящий по отраслевой нормали ОН 025270-66 LADA-2180. Заменило семейство LADA Priora в модельной линейке. Представляет собой пятое поколение легковых автомобилей LADA. Старт продаж Vesta состоялся 25 ноября 2015 года. Самый продаваемый автомобиль в России в 2018 и 2021 годах.
 

Автор Илья Лапин
Илья Лапин — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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