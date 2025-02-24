Цены на Lada Vesta с 6-МКПП раскрыты: подробности от автосалона "Купи Ладу"

АвтоВАЗ представил Lada Vesta с новой шестиступенчатой механической коробкой передач китайского производства. Как сообщил дилерский центр "Купи Ладу", трансмиссия от компании WLY будет доступна для модификаций с бензиновым двигателем 1.8 л, независимо от типа кузова. Цены на новинку варьируются от 1,78 до 2,22 млн рублей.
Аналитики предполагают, что новинки будут предлагаться в комплектациях Enjoy и Techno, так как разница в цене между базовыми и топовыми вариантами минимальна.
Шестиступенчатая КПП WLY рассчитана на крутящий момент до 220 Н·м и оснащена синхронизаторами на всех передачах. Для интеграции с российским двигателем инженеры АвтоВАЗа модернизировали первичный вал, картер сцепления, тросовый привод и настроили передаточные числа. В перспективе аналогичная трансмиссия появится на Lada Vesta Sport и будущей модели Iskra.
LADA Vesta (рус. Лада Веста) — семейство российских автомобилей среднего класса, выпускаемых АвтоВАЗом с 25 сентября 2015 года в кузове седан, и с 2017 года в кузове универсал. Головной моделью семейства является седан, носящий по отраслевой нормали ОН 025270-66 LADA-2180. Заменило семейство LADA Priora в модельной линейке. Представляет собой пятое поколение легковых автомобилей LADA. Старт продаж Vesta состоялся 25 ноября 2015 года. Самый продаваемый автомобиль в России в 2018 и 2021 годах.
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