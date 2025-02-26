Этот китайский кроссовер удивляет дважды: сначала ценой, потом особенностями

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Geely Coolray, компактный кроссовер, завоевавший популярность в России с 2020 года, предлагает стильный дизайн и современные технологии. Однако, как и у любого автомобиля, у него есть свои слабые стороны. Эксперт издания "За рулём" разобрал основные проблемы модели и дал рекомендации по её эксплуатации.

Фото: commons.wikimedia.org by Navigator84, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Geely Binyue Sport на улице в Китае

Основные недостатки Geely Coolray

Быстрый износ тормозных дисков. Владельцы первых версий модели жаловались на коррозию и необходимость частой замены тормозных дисков. В обновлённых версиях проблему частично решили.

Проблемный люк. На некоторых автомобилях люк мог заклинивать в направляющих, что приводило к поломке электропривода.

Климат-контроль. Встречались случаи некорректной работы системы, когда температура в салоне не соответствовала заданным параметрам.

Качество ЛКП. Лакокрасочное покрытие подвержено появлению сколов и коррозии при механических повреждениях.

Износ салонных материалов. Со временем владельцы замечали потертости на руле и трещины на боковинах сидений.

Преимущества Geely Coolray

Динамика. Турбированный двигатель 1.5 обеспечивает уверенный разгон и комфортное передвижение.

Современный дизайн. Внешний вид автомобиля и качественная отделка салона делают модель привлекательной.

Богатая комплектация. В даже в базовой версии есть мультимедиа, системы безопасности и полезные опции.

Как избежать проблем

Проверять сервисную историю перед покупкой б/у автомобиля.

Проходить регулярное ТО, заменяя расходники своевременно.

Выбирать оригинальные запчасти для долгого срока службы авто.

Geely Coolray — современный кроссовер с хорошими характеристиками, но и рядом особенностей, на которые стоит обратить внимание перед покупкой.

Уточнения

Кроссовер (CUV) — тип автомобиля, промежуточный между SUV и легковым автомобилем.

