Летний бензин зимой – отличный способ прогуляться пешком до работы

Многие автомобилисты знают, что дизельное топливо делится на зимнее и летнее, ведь зимой без специальных присадок оно просто загустеет. Но далеко не все осведомлены, что бензин тоже имеет сезонные вариации. Хотя он не густеет на морозе, разница между летним и зимним топливом всё же существует. Согласно ГОСТ 32513-2013, эти разновидности отличаются не октановым числом, а другими характеристиками, напрямую влияющими на работу двигателя.
Главное отличие заключается в показателе давления насыщенных паров, который определяет, как топливо испаряется и как быстро запускается двигатель в разных погодных условиях.
Другими словами, летний бензин предназначен для работы в тёплое время года, когда температура воздуха высокая. Он предотвращает излишнее испарение топлива в баке и минимизирует риск образования паровых пробок. Зимний же вариант, напротив, облегчает запуск двигателя при низких температурах, снижая нагрузку на топливную систему.
Использование неподходящего бензина может вызвать различные проблемы, особенно если температура за окном резко изменилась.
В итоге неправильный выбор топлива может создать серьёзные проблемы, вплоть до выхода из строя отдельных элементов двигателя.
Эксплуатация летнего топлива допустима до наступления первых заморозков. Обычно в большинстве регионов температура опускается ниже нуля только в конце сентября – начале октября. В этот период автопроизводители и нефтеперерабатывающие компании уже переходят на выпуск зимнего бензина, а летний вариант постепенно исчезает с заправок.
С 1 октября топливные компании обязаны поставлять на АЗС только зимний бензин. Поэтому водителям не нужно самостоятельно следить за сменой топлива – достаточно заправляться на проверенных станциях, чтобы не столкнуться с проблемами.
Чтобы не нарваться на неподходящее или некачественное топливо, стоит придерживаться нескольких простых рекомендаций:
Ди́зельное то́пливо — жидкий продукт, использующийся как топливо в дизельном двигателе внутреннего сгорания. Обычно под этим термином понимают топливо, получающееся из керосиново-газойлевых фракций прямой перегонки нефти.
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