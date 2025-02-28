Летний бензин зимой – отличный способ прогуляться пешком до работы

Многие автомобилисты знают, что дизельное топливо делится на зимнее и летнее, ведь зимой без специальных присадок оно просто загустеет. Но далеко не все осведомлены, что бензин тоже имеет сезонные вариации. Хотя он не густеет на морозе, разница между летним и зимним топливом всё же существует. Согласно ГОСТ 32513-2013, эти разновидности отличаются не октановым числом, а другими характеристиками, напрямую влияющими на работу двигателя.

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Чем отличается зимний бензин от летнего

Главное отличие заключается в показателе давления насыщенных паров, который определяет, как топливо испаряется и как быстро запускается двигатель в разных погодных условиях.

Летний бензин обладает давлением насыщенных паров в пределах 35–80 кПа. Он меньше испаряется в жару, что делает его безопасным для хранения и использования.

обладает давлением насыщенных паров в пределах 35–80 кПа. Он меньше испаряется в жару, что делает его безопасным для хранения и использования. Зимний бензин имеет более широкий диапазон давления – от 35 до 100 кПа. Благодаря этому он легче испаряется и быстрее воспламеняется в холодную погоду, обеспечивая более лёгкий запуск двигателя.

Другими словами, летний бензин предназначен для работы в тёплое время года, когда температура воздуха высокая. Он предотвращает излишнее испарение топлива в баке и минимизирует риск образования паровых пробок. Зимний же вариант, напротив, облегчает запуск двигателя при низких температурах, снижая нагрузку на топливную систему.

Что произойдёт, если заправиться "не тем" топливом

Использование неподходящего бензина может вызвать различные проблемы, особенно если температура за окном резко изменилась.

Летний бензин зимой – плохо испаряется на морозе, что приводит к сложностям с запуском двигателя. Машина может заводиться с трудом, дольше прогреваться и хуже работать в первые минуты после старта.

– плохо испаряется на морозе, что приводит к сложностям с запуском двигателя. Машина может заводиться с трудом, дольше прогреваться и хуже работать в первые минуты после старта. Зимний бензин летом – чрезмерно испаряется в жаркую погоду, увеличивая давление в топливном баке. Это может привести к деформации бака или даже повреждению топливной системы.

В итоге неправильный выбор топлива может создать серьёзные проблемы, вплоть до выхода из строя отдельных элементов двигателя.

Когда нужно переходить на зимний бензин

Эксплуатация летнего топлива допустима до наступления первых заморозков. Обычно в большинстве регионов температура опускается ниже нуля только в конце сентября – начале октября. В этот период автопроизводители и нефтеперерабатывающие компании уже переходят на выпуск зимнего бензина, а летний вариант постепенно исчезает с заправок.

С 1 октября топливные компании обязаны поставлять на АЗС только зимний бензин. Поэтому водителям не нужно самостоятельно следить за сменой топлива – достаточно заправляться на проверенных станциях, чтобы не столкнуться с проблемами.

Как избежать проблем с качеством топлива

Чтобы не нарваться на неподходящее или некачественное топливо, стоит придерживаться нескольких простых рекомендаций:

Заправляйтесь на крупных сетевых АЗС, где соблюдаются стандарты качества топлива.

Не смешивайте летний и зимний бензин – если в баке осталось много летнего топлива, лучше выкатать его перед сменой сезона.

Следите за температурой – если ночные заморозки уже начались, не стоит откладывать переход на зимний бензин.

Уточнения

Ди́зельное то́пливо — жидкий продукт, использующийся как топливо в дизельном двигателе внутреннего сгорания. Обычно под этим термином понимают топливо, получающееся из керосиново-газойлевых фракций прямой перегонки нефти.



