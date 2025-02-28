Экономил на бензине, а теперь разоряешься на проезд – электромобильная реальность

1:08 Your browser does not support the audio element. Авто

Ассоциация производителей и операторов электрозарядных станций (АПОЭ) обратилась в Минпромторг и Минэкономики РФ с просьбой вернуть бесплатный проезд по платным дорогам для всех владельцев электрокаров, а не только для авто российского производства.

Фото: www.flickr.com by Jakob Härter, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Tesla на зарядке

Инвестиции под угрозой

В своем обращении АПОЭ отмечает, что операторы вложили более 600 млн рублей в установку зарядных станций на платных трассах. Сокращение льгот может замедлить темпы развития зарядной инфраструктуры и негативно сказаться на возврате инвестиций.

Будущее рынка электрокаров в России

Без сохранения льгот достичь необходимой транспортной связанности регионов для электромобилей будет сложнее. Это, в свою очередь, может затормозить развитие рынка электромобилей в России.

Напомним

С 1 марта 2023 года владельцы электромобилей могли бесплатно пользоваться платными дорогами "Автодора". Однако с 2025 года эта льгота осталась только для электрокаров российской сборки.

Уточнения

Электромобиль — автомобиль, приводимый в движение одним или несколькими электродвигателями с питанием от независимого источника электроэнергии (аккумуляторов, топливных элементов, конденсаторов и т. п.). Электромобиль следует отличать от автомобилей с двигателем внутреннего сгорания и электрической передачей.



