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Каждый девятый знак в Москве может стоить вам 4,5 тысячи рублей — вот что нужно знать

1:11
Авто

В Москве установлено 67,7 тысячи знаков, запрещающих остановку автомобилей. Из них 58,1 тысячи сопровождаются табличками "Работает эвакуатор", а ещё 9,1 тысячи содержат указание на "Платные услуги". Ранее информация о точном количестве таких знаков не раскрывалась, информирует издание "КоммерсантЪ".

Парковка с автомобилями
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Парковка с автомобилями

Водителям следует помнить, что нарушение правил стоянки и остановки может обойтись в 4,5 тысячи рублей. Разница между этими понятиями такова: остановка — это преднамеренное прекращение движения на срок до пяти минут, а стоянка — более длительный перерыв.

В декабре 2024 года руководитель Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Михаил Кизлык сообщил, что общее число дорожных знаков в столице достигло 900 тысяч. Власти надеются, что со временем их количество можно будет сократить благодаря более строгому соблюдению правил водителями.

 

Уточнения

Стоянка (другие названия: автостоянка, паркинг, парковка, гараж, карман) — здание, сооружение (часть здания, сооружения) или специальная открытая площадка, предназначенные для хранения (стоянки) транспортных средств, преимущественно автомобилей.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Редактор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
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