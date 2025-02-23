Современные антифризы: разработаны с учетом специфики автомобилей для повышенной эффективности

Антифриз: ключевой элемент системы охлаждения двигателя и его важные свойства

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Антифриз смешивают с водой для создания ковалентной связи, что предотвращает замерзание жидкости и повышает температуру кипения. Это позволяет избежать перегрева двигателя. Правильный выбор состава крайне важен, поскольку он воздействует непосредственно на ключевые узлы двигателя. Современные антифризы разрабатываются с учетом специфики конкретных автомобилей, что делает их применение более эффективным.

Фото: freepik.com by peoplecreations, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ремонт автомобиля

Красный антифриз

Данный тип подходит для круглогодичного использования в легковых и коммерческих транспортных средствах с бензиновыми или дизельными двигателями, а также в некоторых промышленных системах. В его основе — моноэтиленгликоль с антикоррозийными добавками и OAT-технологией (органические кислоты), обеспечивающей защиту тяжелых дизельных двигателей сроком до 5 лет. Состав соответствует стандартам Audi, Seat, Skoda, VW (TL774D), Ford (WSS-M97B44-D), Mercedes (325.30), Porsche и превосходит требования BS658-2010. Перед применением необходимо слить старую жидкость, промыть систему охлаждения, затем смешать концентрат с водой в пропорции 1:1.

Синий антифриз

Этот концентрат соответствует стандарту BS6580 и содержит аналогичные компоненты, но рассчитан на защиту до 2 лет. Он отвечает или превышает нормы BS 6580:2010, ASTM D 3306, SAE J 1034 и других международных стандартов. Перед использованием следует полностью опорожнить радиатор, промыть его водой, проверить шланги на герметичность, затем смешать антифриз с водой в рекомендованной производителем пропорции и залить полученную смесь в систему.

В специальном видеоэкскурсе эксперт Кингсли подробно анализирует различия между красным и синим антифризом, помогая определить оптимальный вариант для разных типов техники.

Важно!

Антифриз обладает высокой химической активностью: при попадании на кожу необходимо тщательно промыть пораженный участок. Проглатывание жидкости категорически запрещено — в таких случаях требуется немедленно обратиться за медицинской помощью.

Уточнения

Антифриз (от греч. ἀντι- - против и англ. freeze - замерзать) — общее название для жидкостей, не замерзающих при низких температурах. Применяются в установках, работающих при низких температурах, для охлаждения двигателей внутреннего сгорания, в качестве авиационных противообледенительных жидкостей и в качестве средства для очистки стекол. В качестве базовых жидкостей антифризов используются смеси этиленгликоля, пропиленгликоля, глицерина, одноатомных спиртов и других веществ с водой.



