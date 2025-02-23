Прототип Model A успешно прошел летные испытания

Летающий электромобиль Model A: Американский стартап демонстрирует транспорт будущего

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С 2015 года американский стартап Alef Aeronautics разрабатывает электромобиль с функцией вертикального взлета и посадки, способный передвигаться по дорогам общего пользования. Недавно компания продемонстрировала, как её прототип Model A успешно облетает припаркованный в Калифорнии автомобиль, подтвердив уникальные возможности транспорта будущего.

Фото: commons.wikimedia.org by Vasyaivanov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Jim Dukhovny unveils Alef flying car on Oct 19, 2022

Model A уже получил сертификат Федерального управления гражданской авиации США (FAA), что позволяет компании проводить испытания и управлять им в тестовом режиме. По данным разработчиков, электрокар преодолевает до 350 км по шосе и 176 км в воздухе на одном заряде.

В опубликованном видеоролике Model A взлетает вертикально над Lexus, совершает манёвр в воздухе и приземляется с противоположной стороны. Кадры, напоминающие сцены из фантастического фильма, дополняются реалистичными деталями: покачиванием кузова и облаками пыли, подтверждающими подлинность испытаний.

Базовая версия Model A работает на электрической тяге, однако Alef Aeronautics рассматривает вариант с водородным двигателем для увеличения дальности. Стоимость инновационного транспорта составляет 300 000 долларов, а предзаказы уже открыты. Клиенты могут внести 150 долларов для попадания в общий список ожидания или 1500 долларов для приоритетного доступа. На текущий момент зафиксировано 3300 предварительных заявок.

Серийное производство Model A планируется начать к концу 2025 года. Параллельно стартап работает над более доступной моделью Model Z стоимостью 35 000 долларов, но её выпуск ожидается не ранее 2035 года.

Уточнения

Электромобиль — автомобиль, приводимый в движение одним или несколькими электродвигателями с питанием от независимого источника электроэнергии (аккумуляторов, топливных элементов, конденсаторов и т. п.). Электромобиль следует отличать от автомобилей с двигателем внутреннего сгорания и электрической передачей.

