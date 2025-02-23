Три правила долгой службы сажевого фильтра

Сажевый фильтр: как избежать дорогостоящих поломок

2:16 Your browser does not support the audio element. Авто

Дизельные автомобили, несмотря на экономичность, требуют внимательного отношения к сажевому фильтру (DPF/FAP), ответственному за снижение вредных выбросов. Неправильная эксплуатация этого узла может привести к поломкам и незапланированным расходам. Специалисты рекомендуют соблюдать ряд правил, чтобы продлить срок службы фильтра, сохранить мощность двигателя и избежать дорогостоящего ремонта.

Фото: freepik.com by standret, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Автомеханик ремонтирует автомобиль с открытым капотом

Фильтр функционирует за счет накопления сажевых частиц с последующим их сжиганием. В штатном режиме этот процесс, известный как регенерация, происходит автоматически. Различают два метода очистки: пассивный и активный.

Пассивная регенерация осуществляется естественным образом во время длительных поездок на высокой скорости, например, по трассе. Выхлопные газы нагреваются до 350-500°C, что способствует окислению сажи и ее превращению в безопасный углекислый газ. Активная регенерация запускается системой управления двигателем при быстром засорении фильтра. В этом случае температура газов повышается до 600-650°C, что позволяет сжечь сажу за 10-15 минут. Для успешного завершения процесса необходимо поддерживать стабильные обороты двигателя и скорость движения.

Основные проблемы возникают при частых коротких поездках в городских условиях: цикл очистки не успевает завершиться, что приводит к накоплению сажи. Это чревато снижением мощности мотора, увеличением расхода топлива, ростом вредных выбросов и даже перегревом фильтра. В критических случаях требуется его замена, что сопряжено с высокими затратами.

Чтобы минимизировать риски, эксперты советуют:

Регулярно совершать поездки по трассе продолжительностью 20-30 минут на повышенных оборотах; Избегать частых коротких маршрутов, особенно в холодное время года; Своевременно реагировать на сигнал индикатора DPF на приборной панели. Если он активируется, необходимо обратиться в сервис для принудительной очистки с использованием спецоборудования.

Уточнения

Ди́зельный дви́гатель (в просторечии — ди́зель) — поршневой двигатель внутреннего сгорания, работающий по принципу самовоспламенения распылённого топлива от воздействия разогретого при квазиадиабатном сжатии воздуха. Применяется в основном на судах (теплоходах, дизель-электроходах), тепловозах и МВПС (рельсовых автобусах, дизель-поездах), автобусах и грузовых автомобилях, тракторах и танках, дизельных электростанциях, а к концу XX века получил распространение и на легковых автомобилях. Специфическая разновидность дизельного двигателя — дизель-молот, принципиально не созданный для создания крутящего момента и не имеющий кривошипно-шатунного механизма.

