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Как определить скрученный пробег: три простых способа проверки

1:59
Авто

Почти каждый пятый автомобиль на вторичном рынке в России имеет изменённые показания одометра. В основном пробег уменьшают, чтобы повысить стоимость машины. Однако существуют методы, которые помогают определить реальное число пройденных километров.

Компьютерная диагностика

На СТО специалисты подключают оборудование к электронным блокам автомобиля и могут определить фактический пробег. Важные аспекты:

  • Проверка ошибок в системе - если код неисправности зафиксирован на более высоком пробеге, чем заявлено, это признак скрутки.
  • Анализ моточасов - если средняя скорость эксплуатации машины слишком низкая (менее 10 км/ч), это может говорить о корректировке пробега.

Изношенные элементы салона

Физический износ интерьера автомобиля — хороший показатель его реального пробега:

  • Руль и рычаг КПП. Потёртости и стёртая текстура появляются после 100-150 тыс. км.
  • Сиденья и подлокотники. Глубокие складки на коже или продавленные подушки намекают на значительный пробег.
  • Пластиковые панели. Если кнопки и элементы обшивки выглядят сильно потёртыми, пробег может быть выше заявленного.

Внешние признаки долгой эксплуатации:

  • Дверные петли. Их провисание может говорить о частом использовании автомобиля.
  • Фары. Матовый налёт или царапины свидетельствуют о длительном пробеге.
  • Ветровое стекло. Большое количество мелких повреждений от камней и песка встречается у машин с пробегом свыше 100 тыс. км.

Проверка пробега — важный этап при покупке автомобиля. Использование комплексного подхода, включающего диагностику, осмотр интерьера и кузова, поможет избежать покупки машины с корректированным одометром.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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