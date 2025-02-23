Как определить скрученный пробег: три простых способа проверки

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Почти каждый пятый автомобиль на вторичном рынке в России имеет изменённые показания одометра. В основном пробег уменьшают, чтобы повысить стоимость машины. Однако существуют методы, которые помогают определить реальное число пройденных километров.

Компьютерная диагностика

На СТО специалисты подключают оборудование к электронным блокам автомобиля и могут определить фактический пробег. Важные аспекты:

Проверка ошибок в системе - если код неисправности зафиксирован на более высоком пробеге, чем заявлено, это признак скрутки.

- если код неисправности зафиксирован на более высоком пробеге, чем заявлено, это признак скрутки. Анализ моточасов - если средняя скорость эксплуатации машины слишком низкая (менее 10 км/ч), это может говорить о корректировке пробега.

Изношенные элементы салона

Физический износ интерьера автомобиля — хороший показатель его реального пробега:

Руль и рычаг КПП. Потёртости и стёртая текстура появляются после 100-150 тыс. км.

Сиденья и подлокотники. Глубокие складки на коже или продавленные подушки намекают на значительный пробег.

Пластиковые панели. Если кнопки и элементы обшивки выглядят сильно потёртыми, пробег может быть выше заявленного.

Внешние признаки долгой эксплуатации:

Дверные петли. Их провисание может говорить о частом использовании автомобиля.

Фары. Матовый налёт или царапины свидетельствуют о длительном пробеге.

Ветровое стекло. Большое количество мелких повреждений от камней и песка встречается у машин с пробегом свыше 100 тыс. км.

Проверка пробега — важный этап при покупке автомобиля. Использование комплексного подхода, включающего диагностику, осмотр интерьера и кузова, поможет избежать покупки машины с корректированным одометром.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

