Как определить скрученный пробег: три простых способа проверки

Почти каждый пятый автомобиль на вторичном рынке в России имеет изменённые показания одометра. В основном пробег уменьшают, чтобы повысить стоимость машины. Однако существуют методы, которые помогают определить реальное число пройденных километров.
На СТО специалисты подключают оборудование к электронным блокам автомобиля и могут определить фактический пробег. Важные аспекты:
Физический износ интерьера автомобиля — хороший показатель его реального пробега:
Внешние признаки долгой эксплуатации:
Проверка пробега — важный этап при покупке автомобиля. Использование комплексного подхода, включающего диагностику, осмотр интерьера и кузова, поможет избежать покупки машины с корректированным одометром.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Неправильное размещение микроволновки может привести к поломке, короткому замыканию. Не ставьте её близко к мойке, плите. Важно избегать удлинителей.