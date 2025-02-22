Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Чеснок отпугнёт только вампиров и девушек, а этот овощ — многие болезни
Лук останется свежим в течение шести месяцев, если вы будете хранить его в этом месте
Они прячутся прямо над вами: скрытые камеры-шпионы штрафуют водителей без предупреждения
Ваш кот презирает вас, или это просто его естественное выражение лица
Неожиданный способ улучшить память: это не чтение и не спорт
Юрий Антонов оценил идею провести аналог Евровидения в России
Как обеспечить огурцам идеальные условия для роста: советы по поливу
Почему россиянам не подходит европейский образ жизни
В Канаде найдено идеальное место для наблюдения за звёздами

Как автомойки заставляют вас платить больше, чем вы ожидали

1:14
Авто

С приходом осени автовладельцы стали чаще посещать автомойки, а вместе с этим участились и случаи скрытых переплат за услуги. Многие водители сталкиваются с навязанными дополнительными процедурами, которые в реальности могут не только не быть полезными, но и вовсе отсутствовать.

Мойка машины
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Мойка машины

Популярные уловки автомоек:

  • "Химическая очистка" как обязательная опция. Водителям заявляют, что обычная мойка не справится и предлагают обезжиривание кузова за отдельную плату, хотя подобная процедура не всегда необходима.
  • Изменение типа кузова. Обычные седаны могут "превратить" в премиальные, а кроссоверы — во внедорожники, повышая стоимость услуги без веских оснований.
  • Очередь "по записи". Некоторые клиенты могут заехать без ожидания, если готовы доплатить за "ускоренный сервис", в то время как остальным объясняют это наличием предварительной записи.

Автомойки часто используют различные хитрости, чтобы получить с клиентов больше денег. Чтобы избежать переплат, уточняйте перечень услуг перед началом мойки, следите за процессом и не соглашайтесь на необоснованные дополнительные процедуры.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Сода и уксус не помогут: вот что на самом деле растворит жир и устранит засор слива
Недвижимость
Сода и уксус не помогут: вот что на самом деле растворит жир и устранит засор слива Аудио 
Не будь ленивым водителем – мотору нужен экстрим
Авто
Не будь ленивым водителем – мотору нужен экстрим Аудио 
Гениальный трюк для похудения: его предложил британский психолог
Новости спорта
Гениальный трюк для похудения: его предложил британский психолог Аудио 
Популярное
Короткое замыкание обеспечено: нельзя ставить микроволновку в эти популярные на кухне места

Неправильное размещение микроволновки может привести к поломке, короткому замыканию. Не ставьте её близко к мойке, плите. Важно избегать удлинителей.

Короткое замыкание обеспечено: нельзя ставить микроволновку в эти популярные на кухне места
Моя жена гений: она вывела список продуктов, после которых ужин — удовольствие, а утро — легкость
Моя жена гений: она вывела список продуктов, после которых ужин — удовольствие, а утро — легкость
Сода и уксус не помогут: вот что на самом деле растворит жир и устранит засор слива
Революция в математике: две школьницы изменили подход к теореме Пифагора
Мотоцикл Ява. Легендарный вишнёвый байк, ставший культовым в СССР Дмитрий Плотников Зеленский скоро покинет Украину. Но отпустит ли Украину НАТО? Любовь Степушова
Когда холодильник почти пуст, но хочется чего-то горячего — этот суп спасёт
Механики не говорят об этом, но именно температура убивает моторное масло
Как показать собаке, что вы её лучший друг? 5 простых, но эффективных способов
Как показать собаке, что вы её лучший друг? 5 простых, но эффективных способов
Последние материалы
Чеснок отпугнёт только вампиров и девушек, а этот овощ — многие болезни
Лук останется свежим в течение шести месяцев, если вы будете хранить его в этом месте
Они прячутся прямо над вами: скрытые камеры-шпионы штрафуют водителей без предупреждения
Ваш кот презирает вас, или это просто его естественное выражение лица
Неожиданный способ улучшить память: это не чтение и не спорт
Юрий Антонов оценил идею провести аналог Евровидения в России
Как обеспечить огурцам идеальные условия для роста: советы по поливу
Почему россиянам не подходит европейский образ жизни
В Канаде найдено идеальное место для наблюдения за звёздами
Разрываем стереотип: носим кроссовки с пальто и жакеты с джоггерами
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.