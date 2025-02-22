Как автомойки заставляют вас платить больше, чем вы ожидали

С приходом осени автовладельцы стали чаще посещать автомойки, а вместе с этим участились и случаи скрытых переплат за услуги. Многие водители сталкиваются с навязанными дополнительными процедурами, которые в реальности могут не только не быть полезными, но и вовсе отсутствовать.
Популярные уловки автомоек:
Автомойки часто используют различные хитрости, чтобы получить с клиентов больше денег. Чтобы избежать переплат, уточняйте перечень услуг перед началом мойки, следите за процессом и не соглашайтесь на необоснованные дополнительные процедуры.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Неправильное размещение микроволновки может привести к поломке, короткому замыканию. Не ставьте её близко к мойке, плите. Важно избегать удлинителей.