Тревожные сигналы, когда автоматическая коробка требует дорогостоящего ремонта

Автоматическая коробка передач — сложный механизм, требующий особого внимания. При покупке подержанного автомобиля важно вовремя выявить признаки износа АКПП, чтобы избежать дорогостоящего ремонта.
Основные признаки неисправной АКПП:
При осмотре автомобиля с пробегом важно проверять работу АКПП на ходу, обращая внимание на рывки, шумы и задержки при переключении передач. Регулярное техническое обслуживание и диагностика позволят избежать серьёзных проблем с коробкой передач.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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