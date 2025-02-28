Тревожные сигналы, когда автоматическая коробка требует дорогостоящего ремонта

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Автоматическая коробка передач — сложный механизм, требующий особого внимания. При покупке подержанного автомобиля важно вовремя выявить признаки износа АКПП, чтобы избежать дорогостоящего ремонта.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain коробка передач

Основные признаки неисправной АКПП:

Рывки, толчки, вибрации. Часто указывают на проблемы с гидроблоком, который регулирует переключение передач.

Утечки трансмиссионной жидкости. Свидетельствуют о износе уплотнителей, что приводит к нехватке масла и перегреву коробки.

Пробуксовка при старте. Чаще всего связана с износом фрикционных дисков или неисправностью клапанов гидроблока.

Посторонние шумы и металлическая стружка в масле. Гул, вибрации, а также частицы металла в трансмиссионной жидкости говорят о повреждении гидротрансформатора и дисков сцепления.

Сбой управляющего блока. Электронные неисправности могут приводить к некорректному переключению передач и даже блокировке работы АКПП.

При осмотре автомобиля с пробегом важно проверять работу АКПП на ходу, обращая внимание на рывки, шумы и задержки при переключении передач. Регулярное техническое обслуживание и диагностика позволят избежать серьёзных проблем с коробкой передач.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

