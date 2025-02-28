Авто гниет, пока вы читаете это: 5 ошибок, которые убивают кузов

1:07 Your browser does not support the audio element. Авто

Рано или поздно любой автомобиль начинает ржаветь, но неправильный уход может значительно ускорить этот процесс. Многие автовладельцы, стараясь защитить кузов, совершают ошибки, которые лишь усугубляют ситуацию.

Фото: commons.wikimedia.org by Кэмерон Хилл, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ржавчина на автомобиле

Одна из распространённых ошибок — неправильная антикоррозийная обработка. Часто средство наносится на грязную поверхность без предварительного обезжиривания, что делает защиту бесполезной. Также ошибочно использовать машинное масло или битум в качестве антикоррозийного покрытия — они не защищают от ржавчины.

Установка пластиковых накладок на кузов может привести к скоплению влаги и грязи, что ускоряет появление коррозии. Похожая проблема возникает при неправильном нанесении автовоска или защитной плёнки — если поверхность была плохо подготовлена, под покрытием может начаться ржавление.

Чтобы защитить автомобиль от коррозии, важно правильно подготовить кузов перед антикоррозийной обработкой, избегать использования неподходящих средств и следить за местами скопления влаги.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

