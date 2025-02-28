Надежный кроссовер за разумные деньги: чем хорош подержанный Mazda CX-5

Популярность SUV в России растёт, и среди подержанных моделей Mazda CX-5 считается одним из лучших вариантов. Этот кроссовер сочетает надёжность, экономичность и простоту обслуживания.
Почему стоит выбрать Mazda CX-5?:
Что не советуют?
Mazda CX-5 (2013-2017) в хорошем состоянии можно купить за 1,3-1,9 млн рублей. Это один из лучших кроссоверов в своём бюджете для города и путешествий.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Кухонные шкафы уходят в прошлое. Открытые полки – новый тренд в дизайне интерьера кухни, который обеспечивает функциональность, порядок и стиль.