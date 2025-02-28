Надежный кроссовер за разумные деньги: чем хорош подержанный Mazda CX-5

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Популярность SUV в России растёт, и среди подержанных моделей Mazda CX-5 считается одним из лучших вариантов. Этот кроссовер сочетает надёжность, экономичность и простоту обслуживания.

Фото: commons.wikimedia.org by Vauxford, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ 2018 Mazda CX-5 Sport NAV Diesel Automatic 2.2

Почему стоит выбрать Mazda CX-5?:

Надёжные бензиновые моторы — 2.0 (150 л. с.) и 2.5 (192 л. с.) работают без проблем.

Классическая АКПП — проверенный "автомат", который не доставляет хлопот.

Передний или полный привод — есть выбор для разных условий эксплуатации.

Вместительный салон и эргономика — комфорт в поездках на дальние расстояния.

Низкий расход топлива — особенно в версии 2.0 л.

Доступные запчасти — обслуживание проще и дешевле, чем у многих конкурентов.

Что не советуют?

Дизельные версии — потенциальные проблемы с топливной системой и турбиной.

Mazda CX-5 (2013-2017) в хорошем состоянии можно купить за 1,3-1,9 млн рублей. Это один из лучших кроссоверов в своём бюджете для города и путешествий.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

