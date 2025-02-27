В России резко выросли угоны Toyota и Mazda: что нужно знать владельцам

Количество попыток угона автомобилей в России выросло на 30% за последний год. В основном преступников интересуют машины, которые можно быстро разобрать на запчасти и продать.
Какие авто крадут чаще всего?:
Почему это происходит?:
Toyota RAV4 и Camry остаются самыми угоняемыми автомобилями в России. Владельцам этих машин стоит задуматься о дополнительных системах защиты.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Кухонные шкафы уходят в прошлое. Открытые полки – новый тренд в дизайне интерьера кухни, который обеспечивает функциональность, порядок и стиль.