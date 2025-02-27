В России резко выросли угоны Toyota и Mazda: что нужно знать владельцам

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Количество попыток угона автомобилей в России выросло на 30% за последний год. В основном преступников интересуют машины, которые можно быстро разобрать на запчасти и продать.

Фото: commons.wikimedia.org by Mariordo (Mario Roberto Durán Ortiz), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Toyota Camry

Какие авто крадут чаще всего?:

Toyota RAV4 и Toyota Camry - абсолютные лидеры среди угоняемых машин.

- абсолютные лидеры среди угоняемых машин. Mazda CX-9 и Mazda 6 - тоже в зоне риска.

- тоже в зоне риска. Mercedes-Benz S400 и GLE53 AMG - привлекают внимание угонщиков премиум-класса.

- привлекают внимание угонщиков премиум-класса. BMW - некоторые модели особенно популярны среди преступников.

Почему это происходит?:

Рост цен на запчасти - угонщики зарабатывают на разборке авто.

- угонщики зарабатывают на разборке авто. Недостаток новых автомобилей - спрос на б/у детали увеличился.

- спрос на б/у детали увеличился. Мошенничество с лизинговыми авто - незаконная перепродажа и махинации со страховкой.

Toyota RAV4 и Camry остаются самыми угоняемыми автомобилями в России. Владельцам этих машин стоит задуматься о дополнительных системах защиты.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

