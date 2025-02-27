Не дайте себя обмануть: как проверить кузов подержанного авто перед покупкой

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На вторичном рынке часто встречаются машины с восстановленным кузовом, и продавцы любят фразу "не бит, не крашен". Чтобы не попасться на уловки, стоит внимательно осмотреть автомобиль.

Фото: Toyota is licensed under public domain Toyota bZ4X

Главные признаки ремонта:

Неровные зазоры кузова - если зазоры между элементами разные по ширине, это может указывать на замену деталей после ДТП.

- если зазоры между элементами разные по ширине, это может указывать на замену деталей после ДТП. Следы инструментов - сколы краски или царапины на болтах и гайках крепления кузова говорят о разборке.

- сколы краски или царапины на болтах и гайках крепления кузова говорят о разборке. Разница в цвете - если одна деталь немного выделяется по оттенку или блеску, вероятно, она была перекрашена.

- если одна деталь немного выделяется по оттенку или блеску, вероятно, она была перекрашена. Пыль и частицы в ЛКП - мелкие песчинки или волоски на краске особенно заметны по краям деталей после кустарной покраски.

- мелкие песчинки или волоски на краске особенно заметны по краям деталей после кустарной покраски. Использование толщиномера - прибор поможет точно выявить перекрашенные и шпаклёванные участки.

Перед покупкой обязательно проверяйте кузов на различие оттенков, неровные зазоры и следы разборки. А толщиномер станет лучшим другом при выборе авто.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

