Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дочь Якубовича напомнила о даче телеведущего: любой дом покажется замком
Когда желудок в коме, а мозг в отключке — этот суп вернёт к жизни при похмелье
Павел Прилучный откровенно признался в ссорах с Зепюр Брутян
Огородный детектив: вот кто мешает вашим баклажанам расти
Этот пестицид используют везде: вот способ проверить сок на опасные вещества всего за 15 мин
Будущее без дохода? Из-за ИИ значительно сократится количество рабочих мест
Похудей в талии на 10 см! Это чудо-упражнение избавит от живота
Певец Мазаев высказался о планах выступить в США: где платят – там и хорошо
Готовите омлет, но он не поднимается? Скорее всего, вы забыли об этом правиле

Не дайте себя обмануть: как проверить кузов подержанного авто перед покупкой

1:06
Авто

На вторичном рынке часто встречаются машины с восстановленным кузовом, и продавцы любят фразу "не бит, не крашен". Чтобы не попасться на уловки, стоит внимательно осмотреть автомобиль.

Toyota bZ4X
Фото: Toyota is licensed under public domain
Toyota bZ4X

Главные признаки ремонта:

  • Неровные зазоры кузова - если зазоры между элементами разные по ширине, это может указывать на замену деталей после ДТП.
  • Следы инструментов - сколы краски или царапины на болтах и гайках крепления кузова говорят о разборке.
  • Разница в цвете - если одна деталь немного выделяется по оттенку или блеску, вероятно, она была перекрашена.
  • Пыль и частицы в ЛКП - мелкие песчинки или волоски на краске особенно заметны по краям деталей после кустарной покраски.
  • Использование толщиномера - прибор поможет точно выявить перекрашенные и шпаклёванные участки.

Перед покупкой обязательно проверяйте кузов на различие оттенков, неровные зазоры и следы разборки. А толщиномер станет лучшим другом при выборе авто.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Тучи над статусом самого богатого человека в мире сгущаются: Илон Маск теряет миллиарды
Экономика и бизнес
Тучи над статусом самого богатого человека в мире сгущаются: Илон Маск теряет миллиарды Аудио 
Эта простая проверка поможет отличить гадюку от ужа — запомните
Садоводство, цветоводство
Эта простая проверка поможет отличить гадюку от ужа — запомните Аудио 
Без топора, лопаты и нервов: как одним движением избавиться от поросли вишни и сливы
Садоводство, цветоводство
Без топора, лопаты и нервов: как одним движением избавиться от поросли вишни и сливы Аудио 
Популярное
700 млрд евро и нулевой результат: Германия возвращается к ядерной энергетике

Полагаться исключительно на возобновляемые источники энергии, такие как ветер и солнце, и отказываться от ядерной энергетики, похоже, неэффективно, особенно в условиях нехватки ветра и солнечного света.

700 млрд евро и нулевой результат: Германия возвращается к ядерной энергетике
Худшие стрижки для пожилых женщин в 2025 году
Худшие стрижки для пожилых женщин в 2025 году
Тучи над статусом самого богатого человека в мире сгущаются: Илон Маск теряет миллиарды
Запрещали, запрещали — и снова передумали: ЕС не смог полностью отказаться от ДВС
Автомобиль Москвич-403. Легендарная модификация московского семейства Дмитрий Плотников ЕС в ограничении свободы слова взял пример с США. Готов ли Вашингтон исправиться? Любовь Степушова Забудьте о рогах и копытах — истинный образ дьявола вас удивит Игорь Буккер
Кухонные шкафы уходят в прошлое: вот что их заменит уже в ближайшее время
Эмоциональный момент: стало известно о болезненном решении семьи Михаэля Шумахера
Положение ВСУ в Курской области стало критическим. Дан приказ продержаться до пятницы
Положение ВСУ в Курской области стало критическим. Дан приказ продержаться до пятницы
Последние материалы
Когда желудок в коме, а мозг в отключке — этот суп вернёт к жизни при похмелье
Павел Прилучный откровенно признался в ссорах с Зепюр Брутян
Огородный детектив: вот кто мешает вашим баклажанам расти
Этот пестицид используют везде: вот способ проверить сок на опасные вещества всего за 15 мин
Будущее без дохода? Из-за ИИ значительно сократится количество рабочих мест
Похудей в талии на 10 см! Это чудо-упражнение избавит от живота
Певец Мазаев высказался о планах выступить в США: где платят – там и хорошо
Готовите омлет, но он не поднимается? Скорее всего, вы забыли об этом правиле
Китай утверждает, что у него есть ответы на адские американские санкции. Но не всё так просто
Боевой лепрекон — Ирландия заявила о возможности отправки своих войск на Украину
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.