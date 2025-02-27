На вторичном рынке часто встречаются машины с восстановленным кузовом, и продавцы любят фразу "не бит, не крашен". Чтобы не попасться на уловки, стоит внимательно осмотреть автомобиль.
Главные признаки ремонта:
Перед покупкой обязательно проверяйте кузов на различие оттенков, неровные зазоры и следы разборки. А толщиномер станет лучшим другом при выборе авто.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Полагаться исключительно на возобновляемые источники энергии, такие как ветер и солнце, и отказываться от ядерной энергетики, похоже, неэффективно, особенно в условиях нехватки ветра и солнечного света.