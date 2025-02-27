Самые популярные бюджетные иномарки с долгоживущими двигателями

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Недорогие седаны и хэтчбеки остаются самыми востребованными на вторичном рынке. Среди них есть модели с надёжными 1,6-литровыми моторами, которые легко проходят 250+ тысяч километров без серьёзных поломок.

Фото: Wikipedia by Vauxford, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ volkswagen polo

ТОП-5 автомобилей с самыми живучими двигателями:

5 место — Volkswagen Polo / Skoda Rapid (CWVA, CWVB) → 250 тыс. км, но возможен масложор.

4 место — Nissan Tiida / Nissan Note (HR16DE) → 300 тыс. км, мотор проверен временем.

3 место — Renault Logan / Sandero (H4M, аналог HR16DE) → 300 тыс. км, прост в обслуживании.

2 место — Hyundai Solaris / Kia Rio (G4FC) → 350+ тыс. км, выносливый атмосферник.

1 место — Toyota Corolla (1ZR-FE) → 400 тыс. км, абсолютный лидер по ресурсу.

Эти модели подойдут тем, кто ищет надёжный и неприхотливый автомобиль с большим ресурсом двигателя.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

