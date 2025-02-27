Недорогие седаны и хэтчбеки остаются самыми востребованными на вторичном рынке. Среди них есть модели с надёжными 1,6-литровыми моторами, которые легко проходят 250+ тысяч километров без серьёзных поломок.
ТОП-5 автомобилей с самыми живучими двигателями:
5 место — Volkswagen Polo / Skoda Rapid (CWVA, CWVB) → 250 тыс. км, но возможен масложор.
4 место — Nissan Tiida / Nissan Note (HR16DE) → 300 тыс. км, мотор проверен временем.
3 место — Renault Logan / Sandero (H4M, аналог HR16DE) → 300 тыс. км, прост в обслуживании.
2 место — Hyundai Solaris / Kia Rio (G4FC) → 350+ тыс. км, выносливый атмосферник.
1 место — Toyota Corolla (1ZR-FE) → 400 тыс. км, абсолютный лидер по ресурсу.
Эти модели подойдут тем, кто ищет надёжный и неприхотливый автомобиль с большим ресурсом двигателя.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Полагаться исключительно на возобновляемые источники энергии, такие как ветер и солнце, и отказываться от ядерной энергетики, похоже, неэффективно, особенно в условиях нехватки ветра и солнечного света.