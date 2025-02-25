540 рублей за 5 минут? Разбираемся, стоит ли переплачивать за платный обход

Автомобилисты давно ждали открытия платного обхода Твери на трассе М-11 "Нева". Официальные заявления обещали экономию 30-50 минут, но реальность оказалась совсем другой. Журналисты "За рулем" проверили оба маршрута и выяснили, действительно ли стоит платить 540 рублей за проезд по новому участку.
Вывод: обещанной экономии в 30-50 минут нет, и платить за платник особого смысла не имеет.
Проезд по М-11 между двумя условными точками занял 5,5 часов при скорости 130 км/ч и стоил от 3910 до 4850 рублей.
Аналогичный маршрут по бесплатной трассе М-10 занял 8 часов.
Что можно сэкономить:
Если нет острой необходимости в сокращении времени, М-10 остаётся отличной альтернативой: хороший асфальт, удобные заправки и экономия денег. Но если время важнее денег, платник может быть оправдан.
Платная дорога — автомобильная дорога, за проезд по которой с водителей взимается определённая плата. Данная форма оплаты вводится с целью покрытия расходов на строительство и содержание дороги. Часто платными являются скоростные дороги, мосты и туннели.
Яйцо — один из главных продуктов, которые дополняют здоровое питание, ведь оно содержит большое количество белков, жиров и углеводов, которые наполняют организм энергией.