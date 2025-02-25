540 рублей за 5 минут? Разбираемся, стоит ли переплачивать за платный обход

2:19 Your browser does not support the audio element. Авто

Автомобилисты давно ждали открытия платного обхода Твери на трассе М-11 "Нева". Официальные заявления обещали экономию 30-50 минут, но реальность оказалась совсем другой. Журналисты "За рулем" проверили оба маршрута и выяснили, действительно ли стоит платить 540 рублей за проезд по новому участку.

Фото: commons.wikimedia.org by stroi.mos.ru, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Участок МКАД

Платная или бесплатная дорога? Разбираемся в цифрах

Бесплатный обход — 55 км, время в пути 34 минуты.

Платный обход — 62 км, время в пути 29 минут.

Разница во времени — всего 5 минут, но проезд стоит 540 рублей.

Дополнительный расход топлива из-за скорости 130 км/ч вместо 90 км/ч.

Вывод: обещанной экономии в 30-50 минут нет, и платить за платник особого смысла не имеет.

А как обстоят дела на всей трассе М-11

Проезд по М-11 между двумя условными точками занял 5,5 часов при скорости 130 км/ч и стоил от 3910 до 4850 рублей.

Аналогичный маршрут по бесплатной трассе М-10 занял 8 часов.

Что можно сэкономить:

На топливе — около 1000 рублей для кроссовера.

На платных участках — до 4850 рублей.

Кому стоит выбрать платный обход

Тем, кто очень ограничен во времени. Тем, кто путешествует с детьми, для кого каждая минута важна. Тем, кого раздражает рваный скоростной режим и камеры на М-10.

Проблемы с заправками на М-11

Между заправками может быть более 100 км.

В отличие от М-10, на платнике АЗС намного меньше.

Некоторые заправки временно закрываются на 20-30 минут во время слива топлива.

Стоит ли переплачивать

Если нет острой необходимости в сокращении времени, М-10 остаётся отличной альтернативой: хороший асфальт, удобные заправки и экономия денег. Но если время важнее денег, платник может быть оправдан.

Уточнения

Платная дорога — автомобильная дорога, за проезд по которой с водителей взимается определённая плата. Данная форма оплаты вводится с целью покрытия расходов на строительство и содержание дороги. Часто платными являются скоростные дороги, мосты и туннели.



