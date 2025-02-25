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540 рублей за 5 минут? Разбираемся, стоит ли переплачивать за платный обход

2:19
Авто

Автомобилисты давно ждали открытия платного обхода Твери на трассе М-11 "Нева". Официальные заявления обещали экономию 30-50 минут, но реальность оказалась совсем другой. Журналисты "За рулем" проверили оба маршрута и выяснили, действительно ли стоит платить 540 рублей за проезд по новому участку.

Участок МКАД
Фото: commons.wikimedia.org by stroi.mos.ru, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Участок МКАД

Платная или бесплатная дорога? Разбираемся в цифрах

  • Бесплатный обход — 55 км, время в пути 34 минуты.
  • Платный обход — 62 км, время в пути 29 минут.
  • Разница во времени — всего 5 минут, но проезд стоит 540 рублей.
  • Дополнительный расход топлива из-за скорости 130 км/ч вместо 90 км/ч.

Вывод: обещанной экономии в 30-50 минут нет, и платить за платник особого смысла не имеет.

А как обстоят дела на всей трассе М-11

Проезд по М-11 между двумя условными точками занял 5,5 часов при скорости 130 км/ч и стоил от 3910 до 4850 рублей.
Аналогичный маршрут по бесплатной трассе М-10 занял 8 часов.

Что можно сэкономить:

  • На топливе — около 1000 рублей для кроссовера.
  • На платных участках — до 4850 рублей.

Кому стоит выбрать платный обход

  1. Тем, кто очень ограничен во времени.
  2. Тем, кто путешествует с детьми, для кого каждая минута важна.
  3. Тем, кого раздражает рваный скоростной режим и камеры на М-10.

Проблемы с заправками на М-11

  • Между заправками может быть более 100 км.
  • В отличие от М-10, на платнике АЗС намного меньше.
  • Некоторые заправки временно закрываются на 20-30 минут во время слива топлива.

Стоит ли переплачивать

Если нет острой необходимости в сокращении времени, М-10 остаётся отличной альтернативой: хороший асфальт, удобные заправки и экономия денег. Но если время важнее денег, платник может быть оправдан.

Уточнения

Платная дорога — автомобильная дорога, за проезд по которой с водителей взимается определённая плата. Данная форма оплаты вводится с целью покрытия расходов на строительство и содержание дороги. Часто платными являются скоростные дороги, мосты и туннели.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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