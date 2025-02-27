Родной аккумулятор проработал 5 лет, а новый сдох через 2 года – в чём дело

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Многие водители замечают, что оригинальный аккумулятор, установленный на заводе, работает 4–5 лет, а купленный в магазине — всего 2–3 года. Почему так происходит и как продлить срок службы АКБ?

Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Автомобильный аккумулятор

Причины быстрой разрядки новых аккумуляторов

Контроль качества. Автопроизводители тестируют батареи перед установкой, а магазины не всегда строго проверяют продукцию. Стабильные условия хранения. На заводе аккумуляторы хранят при оптимальной температуре и уровне заряда, а в торговых сетях часто нарушаются условия транспортировки и хранения. Соответствие автомобиля. Заводские АКБ идеально адаптированы к параметрам машины, а универсальные модели из магазинов не всегда полностью соответствуют требованиям. Экономическая выгода. Производителям невыгодно выпускать батареи, которые работают 10 лет. Они ориентируются на срок службы автомобиля, который в Европе составляет 5–8 лет.

Какие АКБ служат дольше

Некоторые аккумуляторы могут проработать больше 5 лет, если выбрать технологию с увеличенным ресурсом:

EFB – рассчитаны на 4–5 лет работы.

AGM – служат 6–8 лет, но стоят значительно дороже обычных моделей.

Как продлить срок службы аккумулятора

Не допускать полного разряда, уровень напряжения не должен опускаться ниже 10,8 В. Заряжать батарею каждые несколько месяцев с помощью специального устройства. Избегать вибраций, ударов и переворачиваний, так как это повреждает внутренние пластины. В зимний период стараться реже совершать короткие поездки, так как они не позволяют аккумулятору полностью зарядиться. Если двигатель не заводится с первого раза, не стоит крутить стартер дольше 5 секунд. Лучше сделать паузу 2–3 минуты перед следующей попыткой. Следить за чистотой клемм и восполнять уровень электролита в обслуживаемых АКБ.

Уточнения

Электрический аккумулятор — вторичный химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда. Для заряда аккумулятора электрический ток пропускается в направ­ле­нии, об­рат­ном на­прав­ле­нию то­ка при раз­ря­де.



