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Заправляетесь тем же топливом зимой и летом? Это может навредить мотору

1:18
Авто

Холодное время года предъявляет особые требования к топливу, влияя на работу двигателя. Эксперты объяснили, какое октановое число поможет мотору быстрее прогреваться и работать стабильнее в морозы.

Пистолет на заправке
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Пистолет на заправке

Как октановое число влияет на прогрев двигателя?

  • Чем ниже октановое число, тем быстрее мотор выходит на рабочую температуру.
  • Низкооктановый бензин (например, АИ-92 вместо АИ-95) легче воспламеняется за счёт меньшего содержания спиртов и эфиров.
  • В сильные морозы это снижает риск детонации и ускоряет прогрев, поскольку в холодном воздухе больше кислорода.

Можно ли зимой использовать бензин с более низким октановым числом?

  1. Если производитель допускает использование как АИ-92, так и АИ-95, то зимой безопасно заправляться АИ-92 — это ускорит прогрев двигателя.
  2. Если в технической документации указано только АИ-95 или АИ-98, не стоит понижать октановое число, иначе возможны сбои в работе мотора и ошибка Check Engine.

Выбирайте топливо с учётом рекомендаций автопроизводителя, чтобы двигатель работал исправно даже в сильные морозы!

Уточнения

Окта́новое число́ — показатель, который характеризует детонационную стойкость (стойкость к взрыву) топлива, применяемого в двигателях внутреннего сгорания с внешним смесеобразованием (обычно бензина, не используется при характеристике дизельного топлива и авиационного керосина).

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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