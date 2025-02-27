Заправляетесь тем же топливом зимой и летом? Это может навредить мотору

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Холодное время года предъявляет особые требования к топливу, влияя на работу двигателя. Эксперты объяснили, какое октановое число поможет мотору быстрее прогреваться и работать стабильнее в морозы.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Пистолет на заправке

Как октановое число влияет на прогрев двигателя?

Чем ниже октановое число, тем быстрее мотор выходит на рабочую температуру.

Низкооктановый бензин (например, АИ-92 вместо АИ-95) легче воспламеняется за счёт меньшего содержания спиртов и эфиров.

В сильные морозы это снижает риск детонации и ускоряет прогрев, поскольку в холодном воздухе больше кислорода.

Можно ли зимой использовать бензин с более низким октановым числом?

Если производитель допускает использование как АИ-92, так и АИ-95, то зимой безопасно заправляться АИ-92 — это ускорит прогрев двигателя. Если в технической документации указано только АИ-95 или АИ-98, не стоит понижать октановое число, иначе возможны сбои в работе мотора и ошибка Check Engine.

Выбирайте топливо с учётом рекомендаций автопроизводителя, чтобы двигатель работал исправно даже в сильные морозы!

Уточнения

Окта́новое число́ — показатель, который характеризует детонационную стойкость (стойкость к взрыву) топлива, применяемого в двигателях внутреннего сгорания с внешним смесеобразованием (обычно бензина, не используется при характеристике дизельного топлива и авиационного керосина).

