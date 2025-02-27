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Лак на кузове начал отслаиваться? Возможно, вы сами виноваты

1:24
Авто

Даже новые автомобили могут столкнуться с проблемой отслоения лака на кузове. По словам экспертов, виной всему агрессивная химия, температурные перепады и даже мелкие царапины.

Автомойка
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Автомойка

Что разрушает лакокрасочное покрытие

  1. Агрессивные моющие средства и реагенты
    Использование растворителей, жёсткой автохимии и зимних дорожных реагентов повреждает лак, делая его уязвимым.

  2. Сколы и царапины
    Даже небольшие повреждения пропускают влагу и грязь, что ускоряет разрушение защитного слоя.

  3. Резкие перепады температур
    В жару лак может пересыхать и трескаться, а в холоде становится хрупким и ломким.

  4. Скопление влаги в скрытых местах
    Вода, проникающая под покрытие в арках колёс или под пластиковыми накладками, провоцирует его разрушение.

  5. Отсутствие антикоррозийной обработки
    Со временем ржавчина под краской может привести к её отслоению.

Как защитить кузов автомобиля

  • Используйте качественные моющие средства.
  • Регулярно устраняйте сколы и царапины.
  • Наносите защитные составы и антикоррозийные покрытия.
  • Проводите профилактическое обслуживание.

Следуя этим рекомендациям, можно сохранить лакокрасочное покрытие в идеальном состоянии на долгие годы.

Уточнения

Лакокрасочные материалы (ЛКМ) — это композиционные составы, наносимые на отделываемые поверхности в жидком или порошкообразном виде равномерными тонкими слоями и, образующие после высыхания и отвердения, плёнку, имеющую прочное сцепление с основанием. Сформировавшуюся плёнку называют лакокрасочным покрытием, свойством которого является защита поверхности от внешних воздействий (воды, коррозии, температур, вредных веществ), придание ей определённого вида, цвета и фактуры.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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