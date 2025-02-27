Лак на кузове начал отслаиваться? Возможно, вы сами виноваты

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Даже новые автомобили могут столкнуться с проблемой отслоения лака на кузове. По словам экспертов, виной всему агрессивная химия, температурные перепады и даже мелкие царапины.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Автомойка

Что разрушает лакокрасочное покрытие

Агрессивные моющие средства и реагенты

Использование растворителей, жёсткой автохимии и зимних дорожных реагентов повреждает лак, делая его уязвимым. Сколы и царапины

Даже небольшие повреждения пропускают влагу и грязь, что ускоряет разрушение защитного слоя. Резкие перепады температур

В жару лак может пересыхать и трескаться, а в холоде становится хрупким и ломким. Скопление влаги в скрытых местах

Вода, проникающая под покрытие в арках колёс или под пластиковыми накладками, провоцирует его разрушение. Отсутствие антикоррозийной обработки

Со временем ржавчина под краской может привести к её отслоению.

Как защитить кузов автомобиля

Используйте качественные моющие средства.

Регулярно устраняйте сколы и царапины.

Наносите защитные составы и антикоррозийные покрытия.

Проводите профилактическое обслуживание.

Следуя этим рекомендациям, можно сохранить лакокрасочное покрытие в идеальном состоянии на долгие годы.

Уточнения

Лакокрасочные материалы (ЛКМ) — это композиционные составы, наносимые на отделываемые поверхности в жидком или порошкообразном виде равномерными тонкими слоями и, образующие после высыхания и отвердения, плёнку, имеющую прочное сцепление с основанием. Сформировавшуюся плёнку называют лакокрасочным покрытием, свойством которого является защита поверхности от внешних воздействий (воды, коррозии, температур, вредных веществ), придание ей определённого вида, цвета и фактуры.



