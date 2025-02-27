Даже новые автомобили могут столкнуться с проблемой отслоения лака на кузове. По словам экспертов, виной всему агрессивная химия, температурные перепады и даже мелкие царапины.
Агрессивные моющие средства и реагенты
Использование растворителей, жёсткой автохимии и зимних дорожных реагентов повреждает лак, делая его уязвимым.
Сколы и царапины
Даже небольшие повреждения пропускают влагу и грязь, что ускоряет разрушение защитного слоя.
Резкие перепады температур
В жару лак может пересыхать и трескаться, а в холоде становится хрупким и ломким.
Скопление влаги в скрытых местах
Вода, проникающая под покрытие в арках колёс или под пластиковыми накладками, провоцирует его разрушение.
Отсутствие антикоррозийной обработки
Со временем ржавчина под краской может привести к её отслоению.
Следуя этим рекомендациям, можно сохранить лакокрасочное покрытие в идеальном состоянии на долгие годы.
Лакокрасочные материалы (ЛКМ) — это композиционные составы, наносимые на отделываемые поверхности в жидком или порошкообразном виде равномерными тонкими слоями и, образующие после высыхания и отвердения, плёнку, имеющую прочное сцепление с основанием. Сформировавшуюся плёнку называют лакокрасочным покрытием, свойством которого является защита поверхности от внешних воздействий (воды, коррозии, температур, вредных веществ), придание ей определённого вида, цвета и фактуры.
Полагаться исключительно на возобновляемые источники энергии, такие как ветер и солнце, и отказываться от ядерной энергетики, похоже, неэффективно, особенно в условиях нехватки ветра и солнечного света.