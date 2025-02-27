Автоугонщики переключились на новые цели: какие машины теперь под угрозой

Руководитель дивизиона "Автомобили" компании "Цезарь Сателлит" Семён Фокин поделился важными прогнозами для российского рынка. В этом году эксперты отмечают два основных направления, которые могут изменить ситуацию как для владельцев, так и для специалистов отрасли.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Преступник вскрывает машину

Рост угонов китайских авто

Эксперты предвидят увеличение инцидентов с автомобилями китайских брендов, ранее не попавшими в число самых угоняемых. За последний год база китайских машин значительно выросла, включая и премиальный сегмент. "Quto.ru пишет со ссылкой на экспертов, что появится первая статистика по этим компаниям".

Растущий спрос на запчасти

Второй тренд связан с возрастанием востребованности автомобилей как источника комплектующих. Это явление актуально как для вторичного авторынка и ушедших марок, испытывающих трудности с поставками, так и для новых брендов, где увеличение аварий приводит к росту сроков и стоимости ожидания запчастей. Владельцам приходится искать альтернативные решения для поддержания своих авто в исправном состоянии.

Наблюдая за этими изменениями, специалисты считают, что владельцам необходимо быть готовыми к новым вызовам, ведь рынок автоиндустрии стремительно эволюционирует.

Уточнения

Угон автомобиля — завладение автомобилем против воли его владельца с целью хищения, из хулиганских побуждений, для совершения преступления или иных целей.



