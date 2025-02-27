Автоугонщики переключились на новые цели: какие машины теперь под угрозой

Руководитель дивизиона "Автомобили" компании "Цезарь Сателлит" Семён Фокин поделился важными прогнозами для российского рынка. В этом году эксперты отмечают два основных направления, которые могут изменить ситуацию как для владельцев, так и для специалистов отрасли.
Эксперты предвидят увеличение инцидентов с автомобилями китайских брендов, ранее не попавшими в число самых угоняемых. За последний год база китайских машин значительно выросла, включая и премиальный сегмент. "Quto.ru пишет со ссылкой на экспертов, что появится первая статистика по этим компаниям".
Второй тренд связан с возрастанием востребованности автомобилей как источника комплектующих. Это явление актуально как для вторичного авторынка и ушедших марок, испытывающих трудности с поставками, так и для новых брендов, где увеличение аварий приводит к росту сроков и стоимости ожидания запчастей. Владельцам приходится искать альтернативные решения для поддержания своих авто в исправном состоянии.
Наблюдая за этими изменениями, специалисты считают, что владельцам необходимо быть готовыми к новым вызовам, ведь рынок автоиндустрии стремительно эволюционирует.
Угон автомобиля — завладение автомобилем против воли его владельца с целью хищения, из хулиганских побуждений, для совершения преступления или иных целей.
Полагаться исключительно на возобновляемые источники энергии, такие как ветер и солнце, и отказываться от ядерной энергетики, похоже, неэффективно, особенно в условиях нехватки ветра и солнечного света.