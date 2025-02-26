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Рассказываем, как сделать так, чтобы аккумулятор работал, а не устраивал забастовку в мороз

2:35
Авто

Зимой многие водители сталкиваются с неприятной ситуацией: садишься в машину, поворачиваешь ключ, а в ответ — тишина. Разряженный аккумулятор — одна из самых распространённых проблем в холодное время года. Почему это происходит, как избежать разрядки и что делать, если АКБ всё-таки сел? Разбираемся.

аккумулятор
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
аккумулятор

Почему аккумулятор разряжается зимой

Мороз — главный враг аккумулятора. С понижением температуры его ёмкость снижается, а нагрузка на стартер возрастает. Добавьте сюда редкие поездки и работу системы обогрева — и вот батарея уже не справляется.

Как продлить жизнь аккумулятору в мороз

Чтобы избежать неприятных сюрпризов, следуйте этим рекомендациям:

  1. Проверяйте заряд. Периодически измеряйте напряжение — хороший заряд составляет 12,6 В и выше. Если меньше 12 В, АКБ срочно требует подзарядки.
  2. Очищайте клеммы. Окисление ухудшает контакт, что увеличивает потери энергии. Очистите клеммы и нанесите защитную смазку.
  3. Минимизируйте нагрузку перед запуском. Перед тем как завести мотор, выключите печку, свет и музыку. Это снизит нагрузку на АКБ.
  4. Используйте теплоизоляцию. Специальный чехол для аккумулятора поможет дольше сохранять тепло и защитит его от резких перепадов температур.
  5. Не оставляйте машину на морозе надолго. Если автомобиль долго стоит без движения, заряжайте батарею раз в 1-2 недели.
  6. Контролируйте уровень электролита. В обслуживаемых АКБ важно следить за уровнем жидкости и при необходимости доливать дистиллированную воду.

Что делать, если аккумулятор сел

Если батарея всё же разрядилась, есть несколько способов решения проблемы:

  • Пусковое устройство (бустер) - удобный гаджет, который поможет завести машину без посторонней помощи.
  • "Прикуривание" от другой машины - классический метод, но требует наличия проводов и другого авто.
  • Зарядное устройство - если есть возможность, отнесите аккумулятор в тёплое место и зарядите его.

Зимой аккумулятору приходится работать в экстремальных условиях, но если заранее позаботиться о его состоянии, можно избежать неприятных сюрпризов. Регулярная проверка, зарядка и простые правила эксплуатации помогут вашему авто заводиться без проблем даже в сильный мороз.

Уточнения

Электрический аккумулятор — вторичный химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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