Подкрылки снова в плену льда? Есть хитрость, которая спасёт вашу машину

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Зима для автомобилистов — настоящий вызов. Холод, слякоть, снег и лед не только усложняют управление, но и превращают уход за машиной в бесконечную борьбу. Одна из самых раздражающих проблем — налипание снега на подкрылки, пороги и брызговики. Кто не сталкивался с этой ситуацией: выходишь из машины, а под дверью — целый сугроб из грязного снега и льда. Что с этим делать?

Фото: Freepik by maniacvector Зимняя резина

Начинаем с очистки

Прежде чем предпринимать какие-либо профилактические меры, нужно избавиться от уже налипшего снега. В ход могут пойти:

Щётки и скребки — они помогут быстро убрать рыхлый снег и лёд.

Тёплая вода (но не кипяток!) — хороша для размягчения наледи.

Автомойка — струя высокого давления с лёгкостью справится даже с самым плотным слоем льда.

Очистив машину, можно переходить к мерам профилактики, которые помогут в дальнейшем не сталкиваться с этой проблемой так часто.

Гидрофобные составы — первая линия защиты

Чтобы уменьшить налипание снега, стоит обработать проблемные участки специальными средствами. Самые распространённые варианты:

Пушечное сало или отработка масла — классическое решение, которое активно применяют водители. Эти вещества создают защитный слой, который препятствует налипанию снега и грязи.

WD-40 или смесь глицерина с водой (3:1) — более доступные способы, но их действие недолговечно.

Автомобильная химия — специальные составы, разработанные для защиты кузова от грязи и наледи, могут продлить эффект.

Важно помнить, что любое покрытие придётся обновлять каждые 2–3 недели, особенно в условиях частых поездок и грязных дорог.

Брызговики большего размера — дополнительная защита

Второй способ минимизировать проблему — установка увеличенных брызговиков. Они хоть и сами покрываются снегом, но при этом защищают днище и подкрылки от излишнего обледенения. Главное — выбрать модель, которая не потребует сверления дополнительных отверстий в кузове.

Полностью избавиться от налипающего снега и льда в зимний период не получится, но грамотный подход к уходу за автомобилем значительно облегчит жизнь. Регулярная очистка, обработка гидрофобными составами и установка защитных элементов помогут минимизировать проблему.

Уточнения

Лёд — вода в твёрдом агрегатном состоянии.

