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Ест, как танк, едет, как зверь, ломается, как все советское — вся правда о ЗиЛ-131

1:43
Авто

ЗиЛ-131 — легендарный советский грузовик, который вызывал у водителей как восхищение, так и критику. Созданный в 1966 году, он пришёл на смену ЗиЛ-157 и оставался на конвейере до 2002 года. Интересно, что его предшественник выпускался параллельно до 1994 года, несмотря на появление более современной модели.

Зил-131
Фото: commons.wikimedia.org by ShinePhantom, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Зил-131

Преимущества ЗиЛ-131

  • Мощный двигатель: водители ценили силовой агрегат за его надёжность и способность справляться с тяжёлыми нагрузками.

  • Гидравлический усилитель руля: это новшество значительно облегчало управление, особенно в сложных условиях.

  • Высокая проходимость: благодаря полному приводу и продуманной конструкции, ЗиЛ-131 уверенно преодолевал бездорожье, что делало его незаменимым в армии и сельском хозяйстве.

Недостатки и критика

  • Высокий расход топлива: одним из главных минусов был значительный аппетит двигателя, что особенно ощущалось в гражданском использовании.

  • Сложность обслуживания: некоторые узлы и агрегаты требовали регулярного и тщательного ухода, что увеличивало затраты на эксплуатацию.

  • Ограниченный комфорт: кабина водителя была спартанской, что сказывалось на удобстве при длительных поездках.

ЗиЛ-131 стал основой для множества специализированных машин: от пожарных автомобилей до лесовозов и седельных тягачей. Его универсальность и надёжность обеспечили ему долгую жизнь на дорогах и в сердцах водителей.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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