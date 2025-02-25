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Задел вашу машину, звоните — хитрая схема, на которую попались тысячи водителей

1:47
Авто

Представьте: вы подходите к своему автомобилю и находите под дворником записку с текстом "Случайно задел вашу машину". Как поступить в такой ситуации, чтобы не стать жертвой мошенников и правильно оформить происшествие?

Дворники
Фото: Freepik by kaboompics
Дворники

Первоначальные действия

  1. Осмотрите автомобиль: тщательно проверьте кузов на наличие повреждений. Если видимых следов удара нет, возможно, записка — розыгрыш или ошибка.

  2. Не перемещайте машину: если обнаружены повреждения, ни в коем случае не трогайте автомобиль с места. Уезд может быть расценен как оставление места ДТП, что грозит лишением водительских прав на срок от 12 до 18 месяцев (ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ).

Проверка информации

  1. Свяжитесь с автором записки: позвоните по указанному номеру и уточните детали происшествия.

  2. Проверьте контактные данные: введите номер телефона в поисковую систему или используйте специальные сервисы для проверки его репутации.

Оформление происшествия

  1. Вызовите сотрудников ГАИ: если виновник согласен дождаться инспекторов, совместно оформите ДТП официально.

  2. Составьте Европротокол: при незначительных повреждениях и обоюдном согласии сторон можно оформить происшествие без вызова полиции.

  3. Получите расписку: если договорились о компенсации на месте, возьмите у виновника расписку о получении денежных средств и отсутствии претензий.

Осторожность превыше всего

Будьте внимательны: некоторые мошенники используют подобные записки, чтобы выманить деньги или шантажировать водителей. Всегда проверяйте информацию и не поддавайтесь на провокации.

Уточнения

Води́тель также шофёр (от фр. chauffeur — «истопник», ранее — шоффер) — человек, управляющий транспортным средством (автомобиль, повозка, автобус, троллейбус, трамвай и другие).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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