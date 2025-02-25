Производить легче, продавать дороже — как дизель превратился в топливный парадокс

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Почему дизельное топливо, ранее считавшееся более доступным, теперь стоит дороже бензина?

АЗС
Фото: Freepik by Designed by Freepik
АЗС

Рыночные факторы и государственное регулирование

Цены на топливо формируются не только спросом и предложением, но и государственными механизмами. С 2018 года в России действует демпфирующий механизм, защищающий рынок от резких ценовых колебаний. Когда мировые цены превышают внутренние, государство компенсирует компаниям убытки; если наоборот — компании делают отчисления в бюджет. Однако эти расходы в конечном счете отражаются на потребителях.

Рост спроса на дизельное топливо

В последние годы мировой спрос на дизельное топливо значительно увеличился, особенно в таких странах, как США, являющихся крупными потребителями. Это приводит к дефициту дизеля на внутреннем рынке России и, как следствие, к повышению цен.

Сезонные и экологические факторы

Зимой цены на дизель традиционно растут из-за перехода на более дорогие зимние сорта топлива с добавлением специальных присадок, обеспечивающих работу в низких температурах. Кроме того, с 2017 года в России введены новые экологические стандарты, требующие более глубокой очистки дизеля от серы, что увеличивает себестоимость производства.

Таким образом, сочетание рыночных факторов, государственного регулирования, сезонных изменений и ужесточения экологических норм приводит к тому, что дизельное топливо в настоящее время стоит дороже бензина.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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