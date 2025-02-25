Тонкая грань между разрешено и запрещено: как синяя разметка меняет парковку в городах

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В российских городах всё чаще на дорогах появляется синяя разметка, вызывающая у водителей недоумение и вопросы. Инспектор ГАИ в беседе с редакцией портала njcar. ru пояснил, что такое нововведение может привести к путанице среди автомобилистов и нежелательным последствиям.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Парковка с автомобилями

Что означает синяя разметка

Синие линии на асфальте указывают на зоны, где парковка разрешена только на платной основе. Водители, знакомые с зарубежной практикой, легко распознают такое обозначение. Однако для многих российских автолюбителей это стало неожиданностью, породив массу вопросов и даже подозрений. Некоторые считают, что таким образом власти нашли новый способ пополнения бюджета.

Проблемы с информированием

С появлением синей разметки автомобилистов не всегда информировали о её значении. В некоторых случаях демонтировали привычные знаки, предупреждающие о платной парковке. В результате многие водители, не увидев табличек "Платная парковка" или "Стоянка запрещена", оставляли свои машины на таких местах, не подозревая о возможных штрафах.

Риски для региональных водителей

Жители крупных городов постепенно привыкают к синей разметке, но для водителей из регионов её значение остаётся неочевидным. Многие не понимают, что обозначают эти линии на дороге, и рискуют получить штраф. Попытки оспорить такие наказания, как правило, безуспешны, поскольку синяя разметка соответствует требованиям ГОСТ Р51256-2018, утверждённого ещё 7 лет назад.

Советы от ГИБДД

Инспекторы ГИБДД настоятельно рекомендуют водителям быть внимательными при выборе места для парковки в зонах с синей разметкой. Особую осторожность следует проявлять в осенне-зимний период, когда из-за снега и грязи линии на асфальте могут быть плохо видны, а штраф за невнимательность станет неприятным сюрпризом.