Ваш дедушка познакомился с бабушкой на этом кабриолете, а теперь он стоит в музее — вспоминаем открытые авто СССР

Советский автопром не баловал любителей открытых автомобилей, но всё же были модели, которые можно назвать настоящими легендами. Кабриолеты в СССР создавались в ограниченном количестве, чаще всего для военных парадов, партийных чиновников и специальных нужд. Рассмотрим самые интересные модели, включая роскошный ЗИС-110Б.
ЗИС-110Б — это, пожалуй, самый известный советский кабриолет, который использовался в основном на правительственных мероприятиях. Он был разработан на базе ЗИС-110 и представлял собой роскошный парадный автомобиль с открытым верхом.
Модель оснащалась 6-литровым 8-цилиндровым мотором мощностью 140 л. с., что для того времени было впечатляющим показателем. Интерьер был выполнен из качественных материалов, а кузов — усилен для повышения жёсткости конструкции. Производство велось с 1949 года, но машины выпускались в ограниченных количествах и предназначались исключительно для высших чиновников страны.
После войны ГАЗ-М20 "Победа" выпускался в кабриолетной версии. Автомобиль получил мягкую складывающуюся крышу, что делало его удобным для эксплуатации в южных регионах СССР. Всего было произведено около 14 000 экземпляров, и такие машины нередко использовались в качестве такси.
Этот экспериментальный родстер разрабатывался в 1960-х годах и внешне напоминал французский Renault Caravelle. У машины была как мягкая, так и жёсткая крыша, а также усиленное днище. К сожалению, проект так и не пошёл в серийное производство — было выпущено всего два экземпляра.
В 1980-х Волжский автозавод представил кабриолет ВАЗ-2108 "Премьер", созданный совместно с канадской компанией. Машина выглядела стильно, но массовым этот автомобиль так и не стал.
В экспериментальных лабораториях завода ЗАЗ разрабатывались кабриолеты на базе "Запорожца". Эти версии предназначались в основном для южных регионов, но серийного производства так и не получили.
УАЗ-469 выпускался с мягким тентом, который легко снимался, превращая автомобиль в своеобразный кабриолет. Первоначально такие машины предназначались для армии, но позже стали популярны среди охотников и туристов.
Советские кабриолеты были не просто машинами, а частью истории страны. ЗИС-110Б символизировал мощь и статус, ГАЗ-М20 был массовым народным автомобилем, а Москвич-408 "Турист" мог бы стать достойным конкурентом европейским моделям, если бы его запустили в производство.
Кабриоле́т (фр. cabriolet) — легковой автомобиль с откидывающимся верхом.
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