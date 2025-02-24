Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дорожный триллер: как не попасть в ловушку, когда разметка и знаки противоречат
Собака строит вам глазки? Нет, она не флиртует, а пытается что-то сказать
Россиянка рассказала о том, что более всего удивило в турецких домах
20 грамм этого продукта на литр спирта: готовим убойное средство от муравьёв и тараканов
Выйдите из зоны комфорта: научитесь принимать комплименты и улучшите уверенность в себе
Тайны чёрной дыры: как Sagittarius A* удивляет учёных яркими всплесками
Брауни без сахара: как приготовить сладость, которая не навредит фигуре — раскрыт секрет
Жерар Депардье стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве
Беспилотные грузовики на ЦКАД: старт уже в марте

Уже 5 лет за рулём, а только сейчас узнал, что в машине есть эта удобная функция: проверяйте и вы

3:01
Авто

Многие водители не подозревают о скрытых возможностях своих автомобилей, которые могут значительно облегчить жизнь и повысить комфорт вождения. Рассмотрим пять малоизвестных, но полезных функций, которые стоит взять на вооружение.

1. Дополнительные световые приборы

Знаете ли вы, что в вашем автомобиле могут быть противотуманные фары, о существовании которых вы даже не догадывались? Обратите внимание на подрулевую колонку: если там есть иконки с изображением фар, направленных вниз или горизонтально, это указывает на наличие передних и задних противотуманных огней соответственно.

Передние противотуманки можно использовать в дневное время вместо ближнего света, не ослепляя встречных водителей. Однако задние противотуманные огни следует включать только в условиях плохой видимости, чтобы не мешать другим участникам движения.

2. Кнопка Shift Lock рядом с селектором АКПП

Обнаружили загадочную кнопку Shift Lock возле рычага автоматической коробки передач? Ее основная функция — разблокировка селектора в экстренных ситуациях, когда необходимо перевести коробку в нейтральное положение без запуска двигателя. Это особенно полезно при эвакуации автомобиля. Учтите, что такая функция присутствует на гидромеханических коробках, но может отсутствовать на вариативных и роботизированных трансмиссиях.

3. Функция антизапотевания стекол

Столкнулись с запотевшими окнами? Воспользуйтесь кнопкой рециркуляции воздуха в салоне. Она не только предотвращает запотевание стекол, но и помогает быстро охладить салон летом или согреть зимой. Однако не забывайте, что длительное использование режима рециркуляции без притока свежего воздуха может привести к повышению влажности и запотеванию стекол.

4. Индикатор расположения топливного бака

Забываете, с какой стороны у вашего автомобиля находится лючок бензобака? Обратите внимание на маленькую стрелочку рядом с иконкой бензоколонки на приборной панели. Она указывает направление к топливному баку, что особенно полезно при заезде на заправку.

5. Автоматическое опускание зеркала при парковке

Некоторые автомобили оснащены функцией автоматического опускания бокового зеркала при включении задней передачи. Это помогает лучше видеть бордюр и избежать повреждений колесных дисков при парковке. Если ваша машина поддерживает эту опцию, она может быть активирована через настройки бортового компьютера или соответствующую кнопку.

Использование этих скрытых возможностей вашего автомобиля сделает вождение более комфортным и безопасным. Не поленитесь изучить руководство по эксплуатации, чтобы узнать о всех функциях вашего транспортного средства.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Короткое замыкание обеспечено: нельзя ставить микроволновку в эти популярные на кухне места
Недвижимость
Короткое замыкание обеспечено: нельзя ставить микроволновку в эти популярные на кухне места Аудио 
Один пшик — и шлейф на весь день: найдены духи, оставляющие неизгладимый след в памяти
Красота и стиль
Один пшик — и шлейф на весь день: найдены духи, оставляющие неизгладимый след в памяти Аудио 
Мошки в горшках? Вот что поможет всего за 3 часа
Вредители и болезни
Мошки в горшках? Вот что поможет всего за 3 часа Аудио 
Популярное
Куда направляетесь? Если ответите неправильно, беседа с ГИБДД может затянуться

Инспекторы ГИБДД часто спрашивают водителей о пункте назначения. Узнайте, зачем они это делают и как правильно реагировать, чтобы избежать неприятностей.

Куда направляетесь? Если ответите неправильно, беседа с ГИБДД может затянуться
Как проверить воду из-под крана без лаборатории — 3 простых способа
Как проверить воду из-под крана без лаборатории — 3 простых способа
В каком виде лучше есть яйца, чтобы получить из них максимальную пользу?
Крема, которые не работают: какие антивозрастные средства вас разочаруют
Беспилотники врага обречены: новейший Панцирь-СМД-Е даст фору американскому Patriot Дмитрий Плотников Курская область: честный рассказ от спецкора Pravda.Ru Дарья Асламова Лавров, возможно, всё же договорился с турками по базам в Сирии Любовь Степушова
В египетской гробнице археологи обнаружили мумию с двумя золотыми языками
Россия рассматривает возможность восстановления промысла осетровых в Азовском море
Двигатель ещё не проснулся, а вы уже заставляете его работать — не удивляйтесь, если он будет вялым и капризным
Двигатель ещё не проснулся, а вы уже заставляете его работать — не удивляйтесь, если он будет вялым и капризным
Последние материалы
Дорожный триллер: как не попасть в ловушку, когда разметка и знаки противоречат
Собака строит вам глазки? Нет, она не флиртует, а пытается что-то сказать
Россиянка рассказала о том, что более всего удивило в турецких домах
20 грамм этого продукта на литр спирта: готовим убойное средство от муравьёв и тараканов
Тайны чёрной дыры: как Sagittarius A* удивляет учёных яркими всплесками
Выйдите из зоны комфорта: научитесь принимать комплименты и улучшите уверенность в себе
Брауни без сахара: как приготовить сладость, которая не навредит фигуре — раскрыт секрет
Жерар Депардье стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве
10 упражнений для шеи: снимаем напряжение и улучшаем подвижность
Беспилотные грузовики на ЦКАД: старт уже в марте
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.