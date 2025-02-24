Уже 5 лет за рулём, а только сейчас узнал, что в машине есть эта удобная функция: проверяйте и вы

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Многие водители не подозревают о скрытых возможностях своих автомобилей, которые могут значительно облегчить жизнь и повысить комфорт вождения. Рассмотрим пять малоизвестных, но полезных функций, которые стоит взять на вооружение.

1. Дополнительные световые приборы

Знаете ли вы, что в вашем автомобиле могут быть противотуманные фары, о существовании которых вы даже не догадывались? Обратите внимание на подрулевую колонку: если там есть иконки с изображением фар, направленных вниз или горизонтально, это указывает на наличие передних и задних противотуманных огней соответственно.

Передние противотуманки можно использовать в дневное время вместо ближнего света, не ослепляя встречных водителей. Однако задние противотуманные огни следует включать только в условиях плохой видимости, чтобы не мешать другим участникам движения.

2. Кнопка Shift Lock рядом с селектором АКПП

Обнаружили загадочную кнопку Shift Lock возле рычага автоматической коробки передач? Ее основная функция — разблокировка селектора в экстренных ситуациях, когда необходимо перевести коробку в нейтральное положение без запуска двигателя. Это особенно полезно при эвакуации автомобиля. Учтите, что такая функция присутствует на гидромеханических коробках, но может отсутствовать на вариативных и роботизированных трансмиссиях.

3. Функция антизапотевания стекол

Столкнулись с запотевшими окнами? Воспользуйтесь кнопкой рециркуляции воздуха в салоне. Она не только предотвращает запотевание стекол, но и помогает быстро охладить салон летом или согреть зимой. Однако не забывайте, что длительное использование режима рециркуляции без притока свежего воздуха может привести к повышению влажности и запотеванию стекол.

4. Индикатор расположения топливного бака

Забываете, с какой стороны у вашего автомобиля находится лючок бензобака? Обратите внимание на маленькую стрелочку рядом с иконкой бензоколонки на приборной панели. Она указывает направление к топливному баку, что особенно полезно при заезде на заправку.

5. Автоматическое опускание зеркала при парковке

Некоторые автомобили оснащены функцией автоматического опускания бокового зеркала при включении задней передачи. Это помогает лучше видеть бордюр и избежать повреждений колесных дисков при парковке. Если ваша машина поддерживает эту опцию, она может быть активирована через настройки бортового компьютера или соответствующую кнопку.

Использование этих скрытых возможностей вашего автомобиля сделает вождение более комфортным и безопасным. Не поленитесь изучить руководство по эксплуатации, чтобы узнать о всех функциях вашего транспортного средства.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

